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Квартиры в Коджаэли, Турция

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Измит
9
Башискеле
8
Картепе
4
Квартира Удалить
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28 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Башискеле, Турция
Квартира 2 спальни
Башискеле, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Project предлагает решения для различных потребностей и ожиданий с широким спектром варианто…
$284,073
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Квартира 3 комнаты в Измит, Турция
Квартира 3 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 12
Квартиры с балконами и террасами на продажу в Измите, Коджаэли, с видом на море и лес Коджаэ…
$183,430
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
$4,360
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Картепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Картепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 6
Квартиры в тихом месте с развитой инфраструктурой в Картепе, Коджаэли Квартиры расположены в…
$479,784
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Квартира 4 спальни в Башискеле, Турция
Квартира 4 спальни
Башискеле, Турция
Количество спален 4
Площадь 134 м²
Project предлагает решения для различных потребностей и ожиданий с широким спектром варианто…
$411,912
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Квартира 1 спальня в Башискеле, Турция
Квартира 1 спальня
Башискеле, Турция
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Project предлагает решения для различных потребностей и ожиданий с широким спектром варианто…
$236,780
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Квартира 5 комнат в , Турция
Квартира 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Этаж 5/5
$14,53 млн
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Квартира 2 спальни в Дарыджа, Турция
Квартира 2 спальни
Дарыджа, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Опыт изысканной городской жизни с элегантными лобби-пространствами, продуманными квартирами …
$231,162
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Квартира 3 комнаты в Измит, Турция
Квартира 3 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Комплекс апартаментов расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле…
$91,985
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Квартира 5 комнат в , Турция
Квартира 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 3/3
$6,80 млн
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Квартира 2 комнаты в Sehit Rafet Karacan Bulvari, Турция
Квартира 2 комнаты
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Комплекс апартаментов расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле…
$84,370
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Квартира 4 комнаты в Измит, Турция
Квартира 4 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 12
Квартиры с балконами и террасами на продажу в Измите, Коджаэли, с видом на море и лес Коджаэ…
$202,319
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Квартира 6 комнат в Измит, Турция
Квартира 6 комнат
Измит, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 12
Квартиры с балконами и террасами на продажу в Измите, Коджаэли, с видом на море и лес Коджаэ…
$441,633
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Квартира 3 спальни в Башискеле, Турция
Квартира 3 спальни
Башискеле, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Project предлагает решения для различных потребностей и ожиданий с широким спектром варианто…
$355,664
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Квартира 2 комнаты в Картепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Картепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/6
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
$90,268
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Квартира 2 комнаты в Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция Резиденция ра…
$217,562
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Квартира 3 комнаты в Башискеле, Турция
Квартира 3 комнаты
Башискеле, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, …
$170,780
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Квартира 2 комнаты в Измит, Турция
Квартира 2 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4
$55,425
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Квартира 2 комнаты в Cayirkoy Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Cayirkoy Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/10
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
$126,728
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Кондо 6 комнат в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж 5/10
Резиденция окружена зеленой природой и видом на озеро Квартира расположена в одном из сам…
$461,866
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Квартира 3 комнаты в Cayirkoy Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Cayirkoy Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Т…
$186,494
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Квартира 5 комнат в Башискеле, Турция
Квартира 5 комнат
Башискеле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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Квартира 5 комнат в Картепе, Турция
Квартира 5 комнат
Картепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 6
Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция…
$332,066
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Квартира 4 комнаты в Картепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Картепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралям…
$148,478
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Квартира 9 комнат в Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Квартира 9 комнат
Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция Каждая вилл…
$2,22 млн
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Квартира 5 комнат в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Kasikci Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция Пре…
$816,443
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Квартира 4 комнаты в Akpinar Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Akpinar Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Квартира 4 комнаты в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Kasikci Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция Пред…
$269,426
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Типы недвижимости в Коджаэли

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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