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Квартиры в Султангази, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг в Султангази, Турция
Квартира 3 спальни в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Султангази, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€274,376
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг в Султангази, Турция
Квартира 2 спальни в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Султангази, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€223,910
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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