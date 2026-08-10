Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Султангази
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Султангази, Турция

;
двухкомнатные
8
трехкомнатные
6
четырехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
19 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Султангази, Турция
Квартира 3 комнаты
Султангази, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 10
Квартиры в крупном проекте в Стамбуле, Султангази Эти квартиры расположены в районе Султанга…
$401,045
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Султангази, Турция
Квартира 4 комнаты
Султангази, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 7/12
Готовая к заселению квартира в Стамбуле в районе Султангази, недалеко от шоссе Kuzey Marmara…
$199,945
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Султангази, Турция
Квартира 2 спальни
Султангази, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Co-Star Living
$240,000
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 3 спальни в Султангази, Турция
Квартира 3 спальни
Султангази, Турция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Co-Star Living
$407,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Султангази, Турция
Квартира 1 комната
Султангази, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Первые шаги к привилегированной жизни сделаны в Ривервинде, который состоит из 493 квартир в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Султангази, Турция
Квартира 5 комнат
Султангази, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 10
Квартиры в крупном проекте в Стамбуле, Султангази Эти квартиры расположены в районе Султанга…
$682,103
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Султангази, Турция
Квартира 2 спальни
Султангази, Турция
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Sona Park Sultangazi
$182,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Султангази, Турция
Квартира 1 комната
Султангази, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Проект Greeniva расположен в районе Fevzi Çakmak, который находится в районе Кепез в Анталии…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Султангази, Турция
Квартира 1 комната
Султангази, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Проект Greeniva расположен в районе Fevzi Çakmak, который находится в районе Кепез в Анталии…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Султангази, Турция
Квартира 1 комната
Султангази, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Первые шаги к привилегированной жизни сделаны в Ривервинде, который состоит из 493 квартир в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Султангази, Турция
Квартира 4 спальни
Султангази, Турция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Co-Star Living
$596,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Султангази, Турция
Квартира 1 спальня
Султангази, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Co-Star Living
$193,154
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Султангази, Турция
Квартира 1 комната
Султангази, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Первые шаги к привилегированной жизни сделаны в Ривервинде, который состоит из 493 квартир в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Султангази, Турция
Квартира 1 комната
Султангази, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Султангази, Турция
Квартира 1 комната
Султангази, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Султангази, Турция
Квартира 4 комнаты
Султангази, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 10
Квартиры в крупном проекте в Стамбуле, Султангази Эти квартиры расположены в районе Султанга…
$539,902
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Султангази, Турция
Квартира 3 спальни
Султангази, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Sona Park Sultangazi
$211,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Султангази, Турция
Квартира 2 спальни
Султангази, Турция
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Co-Star Living
$313,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Султангази, Турция
Квартира 3 комнаты
Султангази, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты с великолепным видом на город в Стамбуле Проект имеет великолепный вид на гор…
$158,227
Оставить заявку
Realting.com
Перейти