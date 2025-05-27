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Квартиры с террасой в Мраморноморском регионе, Турция

Стамбул
177
Бейликдюзю
459
Кючюкчекмедже
328
Эюп
292
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250 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Османгази, Турция
Квартира 3 комнаты
Османгази, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция…
$176,848
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 23
Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция Резиденция располага…
$399,138
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамб…
$291,077
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Квартира 4 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция Резиденция распол…
$892,867
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Квартира 1 комната в Умрание, Турция
Квартира 1 комната
Умрание, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция Резиденция располагает кр…
$235,285
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Квартира 4 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 14
Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Ту…
$405,711
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Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Т…
$899,944
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Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 24
Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция Апарта…
$584,952
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Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция Резиденция ра…
$652,307
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Квартира 2 комнаты в Sirapinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Sirapinar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекё…
$294,937
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пред…
$417,364
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Квартира 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция Резиденция располагае…
$867,834
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Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 18
Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция Предла…
$428,493
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Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 13
Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция Предлагаютс…
$399,340
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 25
Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предлагаю…
$471,199
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Квартира 1 комната в Кагытхане, Турция
Квартира 1 комната
Кагытхане, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 10
Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Ту…
$197,043
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 21
Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция …
$580,478
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Квартира 3 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 3 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 12
Новая комфортабельная резиденция с бассейном и спа-зоной в центре Стамбула, Турция Предлага…
$1,02 млн
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Квартира 2 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 2 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 12
Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистрал…
$408,420
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Квартира 4 комнаты в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Kasikci Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция Пред…
$269,426
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Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 8
Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает крытой парк…
$886,068
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Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$123,151
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Квартира 2 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 19
Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция Резиденция располагает кр…
$178,740
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Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 18
Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, С…
$328,805
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 10
Новые апартаменты в резиденции с бассейном и конференц-залом рядом с автомагистралью и Стамб…
$395,046
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Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
$397,857
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Квартира 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 10
Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры площадь…
$2,58 млн
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Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 24
Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция Предлагаются элитные апартам…
$1,01 млн
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Квартира 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция …
$787,287
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 30
Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станц…
$662,349
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Типы недвижимости в Мраморноморском регионе

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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
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с видом на горы
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с бассейном
с видом на озеро
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