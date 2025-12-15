Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Эдремите, Турция

67 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в 3085 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
3085 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
$6,81 млн
Квартира 4 комнаты в 2018 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
2018 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
$6,34 млн
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
$3,93 млн
Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
$3,52 млн
Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 604 м²
$9,98 млн
Квартира 4 комнаты в 3040 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
3040 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/4
$4,40 млн
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
$5,93 млн
Квартира 4 комнаты в Sair Basaran Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Sair Basaran Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/3
$6,63 млн
Квартира 3 комнаты в 2019 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
2019 Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/4
$5,86 млн
Квартира 4 комнаты в Izmir Canakkale Yolu, Турция
Квартира 4 комнаты
Izmir Canakkale Yolu, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/4
$11,15 млн
Квартира 4 комнаты в Cumhuriyet Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Cumhuriyet Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
$3,81 млн
Квартира 4 комнаты в , Турция
Квартира 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
$5,40 млн
Квартира 4 комнаты в Akdeniz Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Akdeniz Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
$4,23 млн
Квартира 3 комнаты в 1068 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
1068 Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
$5,57 млн
Квартира 3 комнаты в 118 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
118 Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
$4,96 млн
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
$6,87 млн
Квартира 4 комнаты в , Турция
Квартира 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/4
$6,28 млн
Квартира 3 комнаты в 3060 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
3060 Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
$4,58 млн
Квартира 3 комнаты в 3071 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
3071 Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
$5,81 млн
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/7
$4,58 млн
Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
$2,64 млн
Квартира 3 комнаты в Эдремит, Турция
Квартира 3 комнаты
Эдремит, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 6/7
$5,28 млн
Квартира 6 комнат в , Турция
Квартира 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 4/4
$7,92 млн
Квартира 4 комнаты в , Турция
Квартира 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
$5,46 млн
Квартира 4 комнаты в 303 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
303 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/4
$8,80 млн
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
$7,63 млн
Квартира 4 комнаты в Inonu Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Inonu Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3/3
$11,09 млн
Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
$3,87 млн
Квартира 4 комнаты в Эдремит, Турция
Квартира 4 комнаты
Эдремит, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3/7
$7,63 млн
Квартира 4 комнаты в , Турция
Квартира 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
$5,28 млн
