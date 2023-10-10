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Квартиры в Бейликдюзю, Турция
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106 объектов найдено
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Квартира 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
7
1
214 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€422,000
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
6
1
168 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€346,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
114 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€258,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
58 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
217 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€525,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
113 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€373,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
226 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€607,526
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
169 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфра…
€405,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
165 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собственн…
€540,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
113 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собственн…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
2
1
61 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собственн…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
206 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфра…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
5
2
250 м²
4
Новый элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый элитный компл…
€690,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
2
1
68 м²
6
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€171,350
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
3
1
115 м²
14
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной по…
€236,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
2
1
95 м²
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
2
1
61 м²
10
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с со…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
3
1
140 м²
7
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с со…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
3
2
169 м²
17
Элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить элитную резиденцию с собственно…
€405,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Бейликдюзю, Турция
7
2
345 м²
10
Элегантные Квартиры с Видом на Город в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры расположены…
€622,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бейликдюзю, Турция
4
2
183 м²
10
Элегантные Квартиры с Видом на Город в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры расположены…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Бейликдюзю, Турция
3
2
84 м²
7/11
Новая Квартира с Общим Бассейном и Парковкой в Стамбуле. Квартира 2+1 в Стамбуле расположена…
€162,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
99 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной и…
€185,535
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
136 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной и…
€212,600
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
5
1
186 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной и…
€320,312
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
2
1
68 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственной и…
€171,350
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
116 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственной и…
€204,700
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
2
1
95 м²
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственной и…
€280,000
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Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
118 м²
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию инвестиционный комплекс с…
€230,000
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Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
140 м²
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию инвестиционный комплекс с…
€240,000
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