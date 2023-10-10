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Квартиры в Бейликдюзю, Турция

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106 объектов найдено
Квартира 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€422,000
Квартира 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€346,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€258,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€168,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 217 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€525,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€373,500
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€607,526
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфра…
€405,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собственн…
€540,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собственн…
€400,000
Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собственн…
€220,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 206 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфра…
€480,000
Квартира 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Новый элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый элитный компл…
€690,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€171,350
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной по…
€236,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€280,000
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 10
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с со…
€220,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с со…
€270,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 17
Элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить элитную резиденцию с собственно…
€405,000
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Бейликдюзю, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Количество этажей 10
Элегантные Квартиры с Видом на Город в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры расположены…
€622,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 10
Элегантные Квартиры с Видом на Город в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры расположены…
€375,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 7/11
Новая Квартира с Общим Бассейном и Парковкой в Стамбуле. Квартира 2+1 в Стамбуле расположена…
€162,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной и…
€185,535
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной и…
€212,600
Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной и…
€320,312
Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственной и…
€171,350
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственной и…
€204,700
Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственной и…
€280,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию инвестиционный комплекс с…
€230,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию инвестиционный комплекс с…
€240,000
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