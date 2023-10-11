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Квартиры в Бююкчекмедже, Турция

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19 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бююкчекмедже, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бююкчекмедже, Турция
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Цена по запросу
Квартира 5 спален с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 26
Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбул с Инфраструктурой Отеля 5*. Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбу…
€422,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Количество этажей 26
Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбул с Инфраструктурой Отеля 5*. Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбу…
€257,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 26
Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбул с Инфраструктурой Отеля 5*. Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбу…
€202,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 26
Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбул с Инфраструктурой Отеля 5*. Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбу…
€144,000
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Просторная Недвижимость с Видом на Море в Бююкчекмедже, Стамбул. Недвижимость с видом на мор…
€609,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Просторная Недвижимость с Видом на Море в Бююкчекмедже, Стамбул. Недвижимость с видом на мор…
€494,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Просторная Недвижимость с Видом на Море в Бююкчекмедже, Стамбул. Недвижимость с видом на мор…
€360,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле с Высоким Уровнем Строительства. Недвижимость с видом на море расположен…
€337,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле с Высоким Уровнем Строительства. Недвижимость с видом на море расположен…
€335,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€468,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€298,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€236,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Шикарные Квартиры Рядом с Морем в Бююкчекмедже, Стамбул. Просторные квартиры в элитном компл…
€229,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 5
Шикарные Квартиры Рядом с Морем в Бююкчекмедже, Стамбул. Просторные квартиры в элитном компл…
€205,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/14
Отличная инвестиционная возможность вжилой проект в Стамбулe   Площадь территории прое…
€155,974
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция Предлагаются виллы с большим…
€767,826
Квартира в Бююкчекмедже, Турция
Квартира
Бююкчекмедже, Турция
КУПИТЬ АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ ОБЗОР ПРОЕКТА Проект имеет 7985 квадратных метров земель…
€88,858
Квартира в Бююкчекмедже, Турция
Квартира
Бююкчекмедже, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-172 - это новая концепция роскоши с уникальным видом на море в Стамбуле,…
€129,506
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