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Турция
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Ялова
Квартиры
Квартиры в Ялова, Турция
Ялова
14
Ciftlikkoey
7
Квартира
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29 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Ялова, Турция
1
1
42 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€106,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
2
1
70 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
3
1
103 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
4
1
181 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€382,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ялова, Турция
4
174 м²
2
Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами и круглосуточной охраной, Ялова, Турция Резид…
€390,043
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ciftlikkoey, Турция
3
2
130 м²
1/5
Потрясающие Квартиры в Ялова на Берегу Мраморного Моря. Отличные квартиры в Ялова находятся …
€161,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
4
2
130 м²
2/4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€138,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
3
1
115 м²
2/4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€122,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
3
1
115 м²
4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€108,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
4
2
160 м²
1
Роскошные Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Ялове Роскошные квартиры расположены в Я…
€166,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
3
2
120 м²
1
Роскошные Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Ялове Роскошные квартиры расположены в Я…
€112,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
3
2
110 м²
2/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
2
1
70 м²
1/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€58,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ялова, Турция
4
2
154 м²
1/5
Дуплексы в Комплексе с Видом на Море с Охраной в Ялове. Дуплексы в Ялове расположены в компл…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом
Ялова, Турция
4
1
135 м²
2/4
Готовые Квартиры на Продажу в Центре Ялова. Квартиры расположены в центре города Ялова, в не…
€117,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом
Ялова, Турция
3
1
115 м²
1/4
Готовые Квартиры на Продажу в Центре Ялова. Квартиры расположены в центре города Ялова, в не…
€81,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
4
2
117 м²
3
Новые Квартиры в Ялове в Центре Района Чифтликкёй. Современные квартиры находятся в шаговой …
€103,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом
Ялова, Турция
4
2
115 м²
2/3
Просторные Квартиры в Тихом Месте в Ялове, Меркез. Квартиры в Ялове расположены в быстро раз…
€121,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом
Ялова, Турция
3
1
85 м²
1/3
Просторные Квартиры в Тихом Месте в Ялове, Меркез. Квартиры в Ялове расположены в быстро раз…
€94,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
3
1
103 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
4
1
181 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€382,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
2
1
70 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ялова, Турция
1
1
42 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€106,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
4
1
160 м²
Квартира: 4+1 дуплекс с садом. Размер: 160 квадратных метров. Цена: 195 000 долларов с…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
2
1
92 м²
3
Этот проект расположен в городе Ялова, который находится между двумя крупными городами Турци…
€115,000
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Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1
1
58 м²
Квартира: 1+1 Размер: 58м2 Цена квартиры: $98 000 Квартира: 2+1 Размер : 135м2 …
€98,000
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Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1
1
49 м²
Этот проект, строящийся в городе Ялова на побережье Мраморного моря, будет готов к концу 202…
€88,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
1
1
50 м²
Комплекс в Ялова. Термальных источники. Окончание строительства в 24 году. Тапу от 50000$. …
€68,000
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Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1
1
85 м²
2
Это отельного типа комплекс, есть управляющая компания, которая может сдавать в аренду вашу …
€85,000
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Параметры недвижимости в Ялова, Турция
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