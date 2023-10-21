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Квартиры в Ялова, Турция

Ялова
14
Ciftlikkoey
7
Квартира В архив
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29 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ялова, Турция
Квартира 1 комната
Ялова, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€106,000
Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€175,000
Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€265,000
Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€382,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ялова, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ялова, Турция
Комнаты 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами и круглосуточной охраной, Ялова, Турция Резид…
€390,043
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Потрясающие Квартиры в Ялова на Берегу Мраморного Моря. Отличные квартиры в Ялова находятся …
€161,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€138,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€122,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€108,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
Роскошные Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Ялове Роскошные квартиры расположены в Я…
€166,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Роскошные Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Ялове Роскошные квартиры расположены в Я…
€112,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€100,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€58,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Ялова, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ялова, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/5
Дуплексы в Комплексе с Видом на Море с Охраной в Ялове. Дуплексы в Ялове расположены в компл…
€180,000
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом в Ялова, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом
Ялова, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Готовые Квартиры на Продажу в Центре Ялова. Квартиры расположены в центре города Ялова, в не…
€117,000
Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом в Ялова, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом
Ялова, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/4
Готовые Квартиры на Продажу в Центре Ялова. Квартиры расположены в центре города Ялова, в не…
€81,500
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 3
Новые Квартиры в Ялове в Центре Района Чифтликкёй. Современные квартиры находятся в шаговой …
€103,000
Квартира 3 спальни с балконом в Ялова, Турция
Квартира 3 спальни с балконом
Ялова, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/3
Просторные Квартиры в Тихом Месте в Ялове, Меркез. Квартиры в Ялове расположены в быстро раз…
€121,000
Квартира 2 спальни с балконом в Ялова, Турция
Квартира 2 спальни с балконом
Ялова, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Просторные Квартиры в Тихом Месте в Ялове, Меркез. Квартиры в Ялове расположены в быстро раз…
€94,000
Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€265,000
Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€382,000
Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€175,000
Квартира 1 комната в Ялова, Турция
Квартира 1 комната
Ялова, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€106,000
Квартира 4 спальни с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Квартира: 4+1 дуплекс с садом. Размер: 160 квадратных метров. Цена: 195 000 долларов с…
€195,000
Квартира 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3
Этот проект расположен в городе Ялова, который находится между двумя крупными городами Турци…
€115,000
Квартира 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Квартира: 1+1 Размер: 58м2 Цена квартиры: $98 000 Квартира: 2+1 Размер : 135м2 …
€98,000
Квартира 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этот проект, строящийся в городе Ялова на побережье Мраморного моря, будет готов к концу 202…
€88,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Комплекс в Ялова. Термальных источники. Окончание строительства в 24 году. Тапу от 50000$. …
€68,000
Квартира 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
Это отельного типа комплекс, есть управляющая компания, которая может сдавать в аренду вашу …
€85,000

Типы недвижимости в Ялова

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Ялова, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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