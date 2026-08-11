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Квартиры в Малтепе, Турция

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86 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу рядом с метро в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из самых привлекательных…
$306,368
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Квартира 3 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на улицу в охраняемом комплексе в Стамбуле, Малтепе Малтепе на азиатской ст…
$288,572
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Квартира 4 комнаты в Madenci Sokagi, Турция
Квартира 4 комнаты
Madenci Sokagi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/9
$7,32 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Vier Istanbul, rising in Ümraniye, a new investment center, provides you with all the advant…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Квартиры на продажу рядом с шоссе E-5 и метро в Мальтепе, Стамбул Квартиры расположены в Кюч…
$210,363
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Квартира 3 спальни в Esma Sokagi, Турция
Квартира 3 спальни
Esma Sokagi, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Проект Project открывает перед вашими глазами завораживающе синюю жизнь с вариантами жилья н…
$476,550
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Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Уникальное чувство наслаждения с видом на Принцевы острова и радость просыпаться каждое утро…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Проект Maltepe Elixir показывает завораживающе голубую жизнь на ваших глазах с вариантами пр…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу рядом с метро в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из самых привлекательных…
$543,370
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Квартира 2 спальни в Малтепе, Турция
Квартира 2 спальни
Малтепе, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Diva Pera
$185,000
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Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Проект Project открывает перед вашими глазами завораживающе синюю жизнь с вариантами жилья н…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Project, возвышающийся в Драгоше, в новом центре притяжения анатолийской стороны с великолеп…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Зефт Яликавак ждет вас рядом с Яликавак Мариной в последней бухте Яликавак, одном из самых к…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Квартиры у побережья и торгового центра в центре района Малтепе, Стамбул Район Малтепе, расп…
$206,896
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Квартира 4 спальни в Esma Sokagi, Турция
Квартира 4 спальни
Esma Sokagi, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Проект Project открывает перед вашими глазами завораживающе синюю жизнь с вариантами жилья н…
$709,613
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Квартира 3 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Квартиры с видом на море рядом с метро и торговым центром в районе Малтепе, Стамбул Эти стил…
$485,415
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Квартира 4 комнаты в 1 Oz Apartmani, Турция
Квартира 4 комнаты
1 Oz Apartmani, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/8
$6,98 млн
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Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Vier Istanbul, rising in Ümraniye, a new investment center, provides you with all the advant…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 15
Шикарная недвижимость рядом с шоссе в Малтепе, Стамбул Недвижимость находится в районе Малте…
$331,803
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Квартира 4 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на улицу в охраняемом комплексе в Стамбуле, Малтепе Малтепе на азиатской ст…
$349,037
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Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на улицу в охраняемом комплексе в Стамбуле, Малтепе Малтепе на азиатской ст…
$273,566
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Квартира 5 комнат в Малтепе, Турция
Квартира 5 комнат
Малтепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу рядом с метро в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из самых привлекательных…
$672,647
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Квартира 1 спальня в Малтепе, Турция
Квартира 1 спальня
Малтепе, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Lucrum Logicum:
$300,000
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Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Уникальное чувство наслаждения с видом на Принцевы острова и радость просыпаться каждое утро…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Малтепе, Турция
Квартира 1 спальня
Малтепе, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Diva Pera
$155,000
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Квартира 4 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Уникальный проект, воплощающий современную архитектуру и роскошный дизайн расположенный в Ма…
$460,000
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Квартира 3 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу рядом с метро в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из самых привлекательных…
$366,486
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Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Имея 15 500 квадратных метров зеленых насаждений, Royal Viridian предлагает спокойную атмосф…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Project, возвышающийся в Драгоше, в новом центре притяжения анатолийской стороны с великолеп…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Малтепе, Турция
Квартира 2 спальни
Малтепе, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Ivy Estates
$459,000
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