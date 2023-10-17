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Квартиры в Малтепе, Турция

однокомнатные
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10 объектов найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Малтепе, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Малтепе, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 17
Новая резиденция в Малтепе Рады Вам представить новую резиденцию с собственной инфрас…
€422,600
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Малтепе, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Малтепе, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 25
Элитная резиденция в Малтепе Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собств…
€278,000
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Малтепе, Турция
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малтепе, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 9/9
Современная Квартира с Террасой в ЖК в Стамбуле, Малтепе. Недвижимость в Стамбуле находится …
€313,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Малтепе, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малтепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Шаговой Доступности от Побережья в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в шагов…
€417,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Малтепе, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малтепе, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Шаговой Доступности от Побережья в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в шагов…
€410,000
Квартира 1 спальня в Малтепе, Турция
Квартира 1 спальня
Малтепе, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в центре города Стамбул Объекты недвижимости предлагают широкий выбор планир…
€168,972
Квартира 1 спальня в Малтепе, Турция
Квартира 1 спальня
Малтепе, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Резиденция с видом на Принцевы острова в Стамбуле Резиденции включают в себя квартиры от …
€237,568
Квартира 2 спальни в Малтепе, Турция
Квартира 2 спальни
Малтепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивные апартаменты с видом на острова в Стамбуле Комплекс состоит из нескольких бло…
€255,092
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с гаражом в Малтепе, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с гаражом
Малтепе, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
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Цена по запросу
Квартира в Малтепе, Турция
Квартира
Малтепе, Турция
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу ост…
€399,367
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