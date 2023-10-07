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Турция
Жилая
Мраморноморский регион
Квартиры
Квартиры возле озера в Мраморноморский регион, Турция
Piri Pasa Mahallesi
15
Бахчелиэвлер
15
Ялова
15
Бейкоз
14
Cekmekoey Askeri Boelge
13
Авджылар
13
Багджылар
12
Бейоглу
11
Санджактепе
11
Малтепе
10
Гюнгёрен
9
Чынарджык
9
Goeruekle Mahallesi
8
Арнавуткёй
8
Oezluece Mahallesi
7
Termal
7
Измит
6
Sahil Mahallesi
5
Силиври
5
Yuezuencueyil Mahallesi
3
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22 объекта найдено
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kasikci Mahallesi, Турция
5
183 м²
2
Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция Пре…
€659,399
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Бююкчекмедже, Турция
3
149 м²
3
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция Предлагаются виллы с большим…
€767,826
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Мраморноморский регион, Турция
4
125 м²
9
Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция Предлагаются апартаменты …
€350,720
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
4
98 м²
15
Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция Резиденция расп…
€497,595
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
4
206 м²
18
Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция Предлагаются апа…
€461,094
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Мраморноморский регион, Турция
4
235 м²
7
Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция Пре…
€394,961
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Гюнгёрен, Турция
2
161 м²
8
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
€399,553
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Стамбул, Турция
2
150 м²
35/45
Каждый день в Проекте с уникального вида на Стамбул, простирающийся от Принцевых островов до…
€2,07 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
4
112 м²
10
Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция Проект состоит из 453…
€422,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Мраморноморский регион, Турция
3
109 м²
43
Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Тур…
€595,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
3
44 м²
12/22
ЛУЧШЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ВИД НА БОСФОР, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЙ ВА…
€549,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
3
КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ Подходит под гражданство Идеально для семьи Близко к транспорту С в…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
3
120 м²
3/3
Бейоглу/стамбул Проект городской трансформации исторической военно-морской верфи Османской …
€722,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
3
12/12
2+1 от 550.500 EUR 3+1 от 690.000 EUR 3+2 дуплекс от 1.160.500 EUR 4+1 дуплекс от 970.50…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
5
153 м²
2/2
Проект расположен в азиатской части Стамбула, в регионе Бейкоз. В настоящее время этот комп…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
4
120 м²
11/4
Проект , расположенный в районе Топкапы, в настоящее время является одним из современных жил…
€365,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
3
111 м²
12/18
Проект расположен на азиатской стороне Стамбула (район Мальтепе / Багдад). Этот район уникал…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
3
159 м²
11/30
Это один из роскошных проектов в Акаркенте, расположенном в Бейкозе. На азиатской стороне Ст…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
3
178 м²
22/39
Проект расположен в Шишли рядом с проливом Босфор в Стамбуле. Данный проект — новая ось дело…
€718,858
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
3
223 м²
19/44
В проекте каждый день начинается с уникального вида на Стамбул, от Принцевых островов до ист…
€560,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
3
197 м²
6/8
Проект предлагает вам преимущество расположения, откуда вы можете легко добраться до любой т…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
3
80 м²
6/11
Проект, возвышающийся в районе Кючукчекмедже Атакент над 118 000 м2 строительной площади в 2…
€210,000
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