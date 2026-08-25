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Квартиры в Бурсе, Турция

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Кестель
34
Нилюфер
29
Османгази
17
Муданья
11
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104 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
Квартиры в комплексе с парковкой в Бурсе, Нилюфер, в квартале Балкан Квартал Балкан, располо…
$158 917
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Меблированные квартиры с 1 спальней для инвестиций в Бурсе, Нилюфер Предлагаются на продажу …
$83 471
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/6
Квартиры с просторными террасами в престижном комплексе в Бурсе Балат — один из самых извест…
$155 267
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Квартиры с 1 спальней по доступным ценам в Нилюфере, Бурса Район Каяпа в округе Нилюфер в Бу…
$72 964
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 113 м²
$5,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 5/10
Стильные квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой в Бурсе, Нилюфер Каяпа – один из раз…
$164 606
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/6
Квартиры с видом на море в Муданье, Бурса, в комплексе с парковкой Квартиры в городе Муданья…
$207 895
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Квартира 4 комнаты в , Турция
Квартира 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 4/4
$2,82 млн
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Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 2/6
Квартиры с видом на море в Муданье, Бурса, в комплексе с парковкой Квартиры в городе Муданья…
$249 828
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Квартира 2 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 2 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/7
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в престижном районе Османгази, Бурса Квартиры распол…
$137 756
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Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и бассейном в Гюзельялы, Муданья, Бурса Эти квартиры в районе Бурга…
$145 928
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Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2/4
Квартиры с видом на море и бассейном в Гюзельялы, Муданья, Бурса Эти квартиры в районе Бурга…
$171 611
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 2/6
Квартиры с просторными террасами в престижном комплексе в Бурсе Балат — один из самых извест…
$409 951
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Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 3/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями на продажу с видом на море в Муданье, Бурса Эти квартиры располож…
$137 756
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 1/10
«Умные» Квартиры Рядом с Объектами Инфраструктуры в Бурсе, Нилюфер Квартиры находятся в квар…
$158 769
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Квартира 2 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 2 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$124 914
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 10/13
Квартира с 2 спальнями на продажу в жилом комплексе с парковкой в Османгази, Бурса Расположе…
$103 948
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 1/10
Квартиры с 3 спальнями, общим бассейном в районе Атаэвлер, Нилюфер, Бурса Атаэвлер – один из…
$187 955
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Квартиры в проекте с премиальной инфраструктурой и крытой парковкой в Нилюфере, Бурса Кварти…
$154 100
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 2/5
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с бассейном и подземным паркингом в Бурсе Микрорайон …
$364 235
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Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$228 815
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Квартира 4 комнаты в Гемлик, Турция
Квартира 4 комнаты
Гемлик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 1/4
Элегантные квартиры в комплексе с бассейном в Бурсе, Гемлик Проект расположен в Куршунлу, Ге…
$187 955
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Квартира 4 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 4 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$270 842
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 4/5
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с бассейном и подземным паркингом в Бурсе Микрорайон …
$478 643
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/6
Квартиры с 2 спальнями в комплексе с бассейном и парковкой в ​​Бурсе, Нилюфер, Доганкёй Райо…
$302 362
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Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/4
Квартира с 2 спальнями и видом на море в проекте «Prime 360» в Муданье, Бурса Бургаз в Гюзел…
$166 941
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
Полностью меблированные новые квартиры с 2 спальнями в Нилюфере, Гёрюкле, Бурса Квартиры рас…
$85 222
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Квартира 4 комнаты в , Турция
Квартира 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/7
$9,07 млн
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Квартира 5 комнат в Нилюфер, Турция
Квартира 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 1/6
Квартиры на продажу в престижном жилом проекте в Бурсе, Доганкёй Квартиры расположены в райо…
$457 837
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/6
Меблированные квартиры 2+1, подходящие для инвестиций, в Бурсе, Нилюфер Квартиры расположены…
$81 136
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Типы недвижимости в Бурсе

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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