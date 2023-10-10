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Realting.com
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Квартиры в Бурса, Турция
Besevler Mahallesi
16
Niluefer
16
Mudanya
15
Чынарджык
9
Goeruekle Mahallesi
8
Oezluece Mahallesi
7
Termal
7
Dumlupinar Mahallesi
6
Orhangazi
4
Osmangazi
4
Inegoel
3
Yuezuencueyil Mahallesi
3
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121 объект найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
2
1
67 м²
2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€171,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Fethiye, Турция
3
Предлагается вам прекрасная трехкомнатная квартира с площадью 120 квадратных метров в районе…
€355,000
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Если вы ищете потрясающую квартиру для приобретения, то Вам необходимо обратить внимание на …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
150 м²
1/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€143,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Tesvikiye, Турция
1
1
55 м²
1/4
📍Ялова/Чынарджик. Этаж №: 2 Площадь -55 м2 С балконом Старая цена: *~64.000~59.900$* …
€55,773
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Mudanya, Турция
4
2
145 м²
1/4
Квартира с Частичным Видом на Море в Муданье, Бурса. Готовая к заселению квартира находится …
€134,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
3
1
105 м²
1/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€69,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
4
1
140 м²
2/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Osmangazi, Турция
3
2
110 м²
4/7
Квартира в Тихом и Спокойном Жилом Районе в Бурсе. Квартира в Бурсе находится в развивающемс…
€99,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с интернетом
Osmangazi, Турция
3
68 м²
7
Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
3
1
107 м²
2/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€127,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
4
2
119 м²
1/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
4
2
210 м²
1/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€249,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
4
2
170 м²
1/7
Новые Просторные Квартиры в Выгодном Месте в Бурсе. Новые квартиры находятся в комплексе с к…
€132,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
3
1
65 м²
3/7
Меблированные Квартиры в Бурсе, Пригодные для Сдачи в Аренду. Полностью меблированные и гото…
€63,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
165 м²
2/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€148,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
4
2
153 м²
1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
4
2
165 м²
3/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€172,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
4
2
165 м²
1/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€160,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
8
6
410 м²
13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€775,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
6
4
297 м²
13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
3
2
100 м²
4/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€233,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
3
2
126 м²
1/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€198,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
4
2
116 м²
1/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€165,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
4
2
136 м²
2/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€235,000
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