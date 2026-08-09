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Квартиры в Чынарджыке, Турция

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30 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями в комплексе недалеко от моря в Ялове, Чынарджык, Кору Ялова, нахо…
$74,569
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Просторные квартиры с 2 спальнями рядом с пляжем в Ялове Ялова – прибрежный город в регионе …
$105,173
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Квартира 1 комната в Чынарджык, Турция
Квартира 1 комната
Чынарджык, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Квартира-студия в жилом комплексе в Чынарджыке, Ялова Ялова – важный город Мраморноморского …
$40,103
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Меблированная квартира с 2 спальнями и крытой парковкой рядом с морем в Чынарджыке Ялова – о…
$68,642
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Квартира 4 комнаты в Poyraz Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Poyraz Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 5/5
$4,24 млн
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/5
Просторные квартиры с бесподобным видом на природу в Чынарджыке, Ялова Квартиры расположены …
$131,163
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 2/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$171,104
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями в комплексе недалеко от моря в Ялове, Чынарджык, Кору Ялова, нахо…
$57,106
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$90,149
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Квартиры в жилом комплексе с бассейном и видом в центре Чынарджыка, Ялова Ялова занимает выг…
$130,362
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Квартира 2 комнаты в Hasanbaba caddesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Hasanbaba caddesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Новая квартира в комплексе Cennet Yalova с развитой инфраструктурой в Чынарджыке, Ялова Ялов…
$61,143
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$148,586
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$141,045
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Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Меблированная квартира в Ялове, Чынарджык, в пешей доступности от моря Ялова, благодаря свое…
$65,181
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Квартиры в жилом комплексе с бассейном и видом в центре Чынарджыка, Ялова Ялова занимает выг…
$141,045
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$409,136
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$245,727
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$204,631
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями в комплексе недалеко от моря в Ялове, Чынарджык, Кору Ялова, нахо…
$86,103
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$152,282
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море прямо у песчаного пляжа в Чынарджыке, Ялова Ялова занимает выгодное…
$131,163
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Квартиры с видом на море и природу в Ялове, Чынарджык Ялова – быстро развивающийся город бла…
$61,143
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Квартира 6 комнат в Чынарджык, Турция
Квартира 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$250,342
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/4
Двухуровневые квартиры с 2 и 3 спальнями в районе Тешвикие, Ялова Ялова — это город с отличн…
$111,530
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Квартиры в жилом комплексе с бассейном и видом в центре Чынарджыка, Ялова Ялова занимает выг…
$85,552
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Квартира 1 комната в Чынарджык, Турция
Квартира 1 комната
Чынарджык, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/4
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$151,028
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Квартира 1 комната в Чынарджык, Турция
Квартира 1 комната
Чынарджык, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 2/4
Где стратегическое расположение встречается со спокойной жизнью: откройте для себя Ялову, ск…
$115
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Квартира 1 комната в Чынарджык, Турция
Квартира 1 комната
Чынарджык, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
Где стратегическое расположение встречается со спокойной жизнью: откройте для себя Ялову, ск…
$69,891
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Квартира 1 комната в Чынарджык, Турция
Квартира 1 комната
Чынарджык, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$103,831
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Квартира 1 комната в Чынарджык, Турция
Квартира 1 комната
Чынарджык, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$187,736
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