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Квартиры с садом в Мраморноморском регионе, Турция

Стамбул
177
Бейликдюзю
459
Кючюкчекмедже
328
Эюп
292
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221 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 23
Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция Резиденция располага…
$399,138
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамб…
$291,077
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Квартира 4 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция Резиденция распол…
$892,867
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Квартира 4 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 14
Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Ту…
$405,711
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Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция Резиденция ра…
$652,307
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$180,000
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Квартира 2 комнаты в Sirapinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Sirapinar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекё…
$294,937
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пред…
$417,364
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 10/21
Общая площадь проекта составляет 68 200 м2, а строительная площадь — 395 000 м2… Проект вкл…
$270,000
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Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 18
Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция Предла…
$428,493
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Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 13
Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция Предлагаютс…
$399,340
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 25
Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предлагаю…
$471,199
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Квартира 1 комната в Кагытхане, Турция
Квартира 1 комната
Кагытхане, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 10
Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Ту…
$197,043
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 21
Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция …
$580,478
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Квартира 4 комнаты в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Kasikci Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция Пред…
$269,426
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Квартира 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 15/23
This project is located in one of the most prestigious areas of Istanbul, Buyukcekmece area …
$155,000
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Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 8
Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает крытой парк…
$886,068
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Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 18
Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, С…
$328,805
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Квартира 3 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/20
Площадь земельного участка: 60 ​​000 м2 Зеленая территория: 40 000 м2 Статус проекта: гото…
$360,484
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 10
Новые апартаменты в резиденции с бассейном и конференц-залом рядом с автомагистралью и Стамб…
$395,046
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Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
$397,857
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Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 24
Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция Предлагаются элитные апартам…
$1,01 млн
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Квартира 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция …
$787,287
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 30
Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станц…
$662,349
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Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокие инвестиции Расположен в одном из самых пр…
$1,000,000
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Агентство
Sun and sands
Языки общения
English, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция Резиденция располагает открытыми…
$1,33 млн
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Квартира 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 7
Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция Предл…
$613,440
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Квартира 2 комнаты в Фатих, Турция
Квартира 2 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 169 м²
ID ST BI-377 Основные характеристики: Стамбул, Район Аташехир Срок оконч…
$448,000
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Квартира 4 комнаты в Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул,…
$933,459
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Квартира 1 комната в Фатих, Турция
Квартира 1 комната
Фатих, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 87 м²
ID ST BI-378 Основная информация: Маслакский район Срок окончания строит…
$440,000
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Недорогая
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