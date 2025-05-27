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Квартиры с гаражом в Мраморноморском регионе, Турция

Стамбул
177
Бейликдюзю
459
Кючюкчекмедже
328
Эюп
292
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117 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 15/3
Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным…
$160,000
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Квартира 2 комнаты в Cayirkoy Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Cayirkoy Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/10
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
$126,728
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Квартира 4 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/11
Элитное малоэтажное здание в центре Стамбула Квартира расположена между двумя трамвайны…
$813,000
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Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 10/25
Современное спокойствие в сердце Кадыкёя   Расположенный в оживленном центре Кадыкёй в…
$719,470
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/18
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Площадь72.84 м2 …
$463,949
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$180,000
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Квартира 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 15/23
This project is located in one of the most prestigious areas of Istanbul, Buyukcekmece area …
$155,000
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Кагытхане, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Кагытхане, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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Квартира 2 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
HP 4 Elite House is the new address for those who want a comfortable, exclusive and luxuriou…
$179,897
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Исторические отреставрированные лофты в Зейти   Имея славную историю, этот проект имее…
$2,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/14
О комплексе Основные характеристики Цена продажи285 000 € Цена за кв.м.2 126 € …
$294,024
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула. Н…
$489,096
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Квартира 4 спальни в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Этаж 10/15
4 Bedrooms Apartment For Sale in a Luxurious Residential Complex in in Istanbul Çekmeköy nea…
$865,000
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Квартира 2 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 2 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Какой самый креативный высокий и комфортный образ жизни здесь. Жизнь - это искусство создан…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокие инвестиции Расположен в одном из самых пр…
$1,000,000
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Агентство
Sun and sands
Языки общения
English, Türkçe
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Гюнгёрен, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 16
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застройки :4…
$180,345
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Квартира 2 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
HP 4 Elite House is the new address for those who want a comfortable, exclusive and luxuriou…
$168,653
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 44/7
Основные характеристики Цена продажи419 000 € Цена за кв.м.5 819 € Площадь72 м2 Всег…
$433,436
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Пентхаус 1 комната в Шишли, Турция
Пентхаус 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Этаж 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47 млн
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Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Приморские апартаменты, роскошь на новом уровне, Стамбул   Sea Pearl Bakirkoy - это ро…
$1,30 млн
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Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Этаж 2
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$2,31 млн
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 14
О комплексе Основные характеристики Цена продажи 480 000 € Цена за кв.м.3 840 € …
$492,172
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Квартира 3 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Наш офис Avrupakent A.Ş Что отличает нас как владельцев земли, так это то, что наши кварт…
$205,000
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Комната 4 комнаты в Тузла, Турция
Комната 4 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$572,000
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Квартира 4 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/14
Площадь земельного участка: 15 000 м2 Зеленая территория: 11 000 м2 Статус проекта: готов …
$406,260
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Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 1/5
Проект расположен в одном из приятных, мирных и тихих районов Бейликдюзю. Хорошо спроектиро…
$425,000
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Кондо 5 комнат в Ускюдар, Турция
Кондо 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Этаж 8/12
Роскошная резиденция в самом сердце Ускюдара Квартира находится в комплексе, который явля…
$1,60 млн
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Квартира 4 спальни в Малтепе, Турция
Квартира 4 спальни
Малтепе, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 10
4 Bedroom apartment in Asian side of Istanbul , In Residential project in the Kartal area on…
$757,000
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/14
Цена продажи 223 500 € Цена за кв.м.2 980 € Площадь75 м2 Всего комнат 2 Количест…
$231,222
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Площадь80.46 м2 В…
$609,644
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Типы недвижимости в Мраморноморском регионе

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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