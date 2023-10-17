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Кондо в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
8
Кондо
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9 объектов найдено
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Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3
1
150 м²
3+1 150 m2
€3,19 млн
Рекомендовать
Кондо 4 спальни
Istinye Mahallesi, Турция
5
200 м²
6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı Kiracı 45.000 Tl ödüyor 3.285.000…
€3,29 млн
Рекомендовать
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Чекмекёй, Турция
4
3
186 м²
5/12
Роскошный дом в элитном районе азиатского Стамбула Комплекс состоит из 13 блоков, в …
€556,000
Рекомендовать
Кондо 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
6
5
260 м²
5/10
Резиденция окружена зеленой природой и видом на озеро Квартира расположена в одном из сам…
€420,000
Рекомендовать
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
4
2
167 м²
8/13
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
€2,94 млн
Рекомендовать
Кондо 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ускюдар, Турция
5
3
278 м²
8/12
Роскошная республика в самом сердце Ускюдара Квартира народная в комплексе, который явянецк…
€1,52 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
3
2
130 м²
10/20
3 единицы, доступные в том же здании, расположенном на этаже 4 / 10 и 19
€90,000
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на город, с full service complex, с great location
Эсеньюрт, Турция
3
2
150 м²
8
€112,000
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Эсеньюрт, Турция
3
2
140 м²
1
€113,000
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Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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