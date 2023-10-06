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Квартиры в Стамбул, Турция

Maslak Mahallesi
25
Бакыркёй
25
Умрание
24
Зейтинбурну
22
Пендик
22
Merkez Mahallesi
21
Ayazaga Mahallesi
18
Сарыер
18
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3 599 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 36/38
The project includes residential and commercial real estate, A block hotel B suite and C blo…
€149,000
Квартира 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 14/38
ЖК состоит из 4 блоков В проекте жилая и коммерческая недвижимость ,  A блок отель …
€99,000
Квартира 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€313,000
Квартира 2 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€222,000
Квартира 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€422,000
Квартира 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€346,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€258,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€168,000
Квартира 5 комнат в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€982,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 217 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€525,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€373,500
Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Новый комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктуро…
€737,814
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€607,526
Квартира 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Новый комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую комплекс с собственной инфра…
€266,000
Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Новый комплекс в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€387,000
Квартира 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Новый комплекс в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€275,000
Квартира 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Новая инвестиционный резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую инвестиц…
€210,000
Квартира 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Новая инвестиционный резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую инвестиц…
€240,000
Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Новый комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую комплекс с собственной инфра…
€332,770
Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Новая инвестиционный резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую инвестиц…
€326,000
Квартира 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Новая резиденция в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной ин…
€306,000
Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€217,240
Квартира 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Новая резиденция в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной ин…
€375,000
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€861,717
Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€576,310
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€599,022
Квартира 6 комнат в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 399 м²
Новый элитный комплекс в Аташехире Рады Вам представить новый элитный комплекс с собственно…
€2,25 млн
Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Новый элитный комплекс в Аташехире Рады Вам представить новый элитный комплекс с собственно…
€1,10 млн
Квартира 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Новый элитный комплекс в Аташехире Рады Вам представить новый элитный комплекс с собственно…
€600,000
Квартира 2 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Новый элитный комплекс в Аташехире Рады Вам представить новый элитный комплекс с собственно…
€450,000

Типы недвижимости в Стамбул

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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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