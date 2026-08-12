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Купить двухуровневая квартира в Мраморноморском регионе, Турция

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Стамбул
24
Кючюкчекмедже
5
Бейоглу
3
Многоуровневые квартиры Удалить
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24 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3
Двухуровневая квартира в туристическом районе в Стамбуле под инвестиции   Улица Таксим…
$145,130
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Эюп, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПО…
$283,707
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Гюнгёрен, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 16
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застройки :4…
$180,345
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LDV InvestLDV Invest
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Площадь80.46 м2 В…
$609,644
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
?Прекрасный вид на море и ?озеро Местонахождение : СТАМБУЛ/Кючюкчекмедже 1+1 квадрат м…
$267,413
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Силиври, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD –…
$180,000
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери со…
$618,327
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 18/4
Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ Удалённая сделка О…
$463,949
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91 м2 Всего комн…
$241,409
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Ускюдар, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Кошуйолу Кору ЭвлериОписание проектаПодходит для гражданстваНазвание Deed готовоГотов к пере…
$2,45 млн
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Основные характеристики Цена продажи875 000 € Цена за кв.м.5 116 € Площадь171 м2 Все…
$905,147
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/26
Дополнительные услуги При покупке предоставляется ВНЖ Возможен онлайн-показ Возможн…
$273,460
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/14
Цена продажи 223 500 € Цена за кв.м.2 980 € Площадь75 м2 Всего комнат 2 Количест…
$231,222
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Исторические отреставрированные лофты в Зейти   Имея славную историю, этот проект имее…
$2,20 млн
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 14
О комплексе Основные характеристики Цена продажи 480 000 € Цена за кв.м.3 840 € …
$492,172
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Кагытхане, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Кагытхане, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
$430,651
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Сарыер, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı  Kiracı 45.000 Tl ödüyor
$3,59 млн
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/16
Основные характеристики Цена продажи366 000 € Цена за кв.м.2 640 € Площадь138.62 м2 …
$366,779
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чаталджа, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чаталджа, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
Основные характеристики Цена продажи190 000 € Цена за кв.м.1 809 € Площадь105 м2 …
$197,058
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/18
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Площадь72.84 м2 …
$463,949
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Многоуровневые квартиры в Башакшехир, Турция
Многоуровневые квартиры
Башакшехир, Турция
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 82,04м2   Всего…
$290,000
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула. Н…
$489,096
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Сарыер, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен в Золотом …
$647,612
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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

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