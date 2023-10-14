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Квартиры в Кючюкчекмедже, Турция
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60 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
2
1
58 м²
5/18
Меблированная Квартира 1+1 в Стамбуле в Районе Багджылар. Эта квартира 1+1 на дороге Басын Э…
€143,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с зоной для барбекю
Кючюкчекмедже, Турция
2
1
81 м²
4
Новый инвестиционный комплекс в Кючюкчекмедже Рады Вам представить новый инвестиционн…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кючюкчекмедже, Турция
1
1
36 м²
67
Новая резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собс…
€190,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с детской площадкой, с зоной для барбекю, с консьержем
Кючюкчекмедже, Турция
3
2
90 м²
9
Новый комплекс в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собствен…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кючюкчекмедже, Турция
3
1
85 м²
14
Новый инвестиционный комплекс в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инве…
€266,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кючюкчекмедже, Турция
3
1
90 м²
14
Новая инвестиционный резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую ин…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кючюкчекмедже, Турция
2
1
78 м²
Элитная масштабная резиденция в Кючюкчекмедже Рады Вам представить элитную масштабную…
€503,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
3
1
116 м²
30
Современные Квартиры в Стамбуле на Пересечении Магистралей. Уникальные квартиры в Стамбуле н…
€412,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
2
1
77 м²
30
Современные Квартиры в Стамбуле на Пересечении Магистралей. Уникальные квартиры в Стамбуле н…
€272,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
5
2
222 м²
12
Квартиры Для Инвестиций в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Квартиры на продажу находятся в Стамбуле,…
€619,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
4
3
153 м²
12
Квартиры Для Инвестиций в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Квартиры на продажу находятся в Стамбуле,…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
3
2
116 м²
12
Квартиры Для Инвестиций в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Квартиры на продажу находятся в Стамбуле,…
€193,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
5
2
191 м²
7
Новые Квартиры в Стамбуле, Кючюкчекмедже в ЖК с Охраной. Роскошные квартиры, расположенные в…
€560,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
4
2
163 м²
7
Новые Квартиры в Стамбуле, Кючюкчекмедже в ЖК с Охраной. Роскошные квартиры, расположенные в…
€504,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
3
2
130 м²
7
Новые Квартиры в Стамбуле, Кючюкчекмедже в ЖК с Охраной. Роскошные квартиры, расположенные в…
€457,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
3
1
122 м²
14
Квартиры для Инвестиций в Кючюкчекмедже, Стамбул. Современные квартиры с видом на город в Ст…
€257,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
4
2
146 м²
14
Квартиры для Инвестиций Рядом с Метро в Багджыларе, Стамбул. Квартиры расположены на шоссе Б…
€447,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
3
2
83 м²
14
Квартиры для Инвестиций Рядом с Метро в Багджыларе, Стамбул. Квартиры расположены на шоссе Б…
€324,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
2
1
64 м²
14
Квартиры для Инвестиций Рядом с Метро в Багджыларе, Стамбул. Квартиры расположены на шоссе Б…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
4
2
151 м²
20
Роскошные Квартиры в Стамбуле, Подходящие для Инвестиций. Готовые к заселению квартиры наход…
€439,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
3
1
95 м²
20
Роскошные Квартиры в Стамбуле, Подходящие для Инвестиций. Готовые к заселению квартиры наход…
€304,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
2
1
67 м²
20
Роскошные Квартиры в Стамбуле, Подходящие для Инвестиций. Готовые к заселению квартиры наход…
€303,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
4
2
143 м²
10
Квартиры в Комплексе с Круглосуточной Охраной в Стамбуле. Квартиры в Кючюкчекмедже оборудова…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
3
1
78 м²
10
Квартиры в Комплексе с Круглосуточной Охраной в Стамбуле. Квартиры в Кючюкчекмедже оборудова…
€351,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
2
1
75 м²
10
Квартиры в Комплексе с Круглосуточной Охраной в Стамбуле. Квартиры в Кючюкчекмедже оборудова…
€278,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
4
2
162 м²
15
Квартиры в 1 км от Басын Экспресс в Багджыларе, Стамбул. Квартиры в Багджыларе, Стамбул, нах…
€364,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
3
2
136 м²
15
Квартиры в 1 км от Басын Экспресс в Багджыларе, Стамбул. Квартиры в Багджыларе, Стамбул, нах…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
5
2
190 м²
12
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Новой Веткой Метро. Квартиры в Стамбуле расположе…
€571,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
4
2
150 м²
12
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Новой Веткой Метро. Квартиры в Стамбуле расположе…
€437,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
3
2
117 м²
12
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Новой Веткой Метро. Квартиры в Стамбуле расположе…
€348,000
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