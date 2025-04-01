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Квартиры в Armutlu, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Armutlu, Турция
Квартира 3 комнаты
Armutlu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/4
Стильные квартиры у моря в Армутлу, Ялова Ялова – выгодно расположенный город в непосредстве…
$259,924
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Квартира 3 комнаты в Armutlu, Турция
Квартира 3 комнаты
Armutlu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море в Проекте в Ялове, Армутлу Ялова – тихий город в Турции, расположен…
$97,336
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Квартира 3 комнаты в Armutlu, Турция
Квартира 3 комнаты
Armutlu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/5
Квартиры с Просторными Балконами в Ялове у Моря. Стильные квартиры в Ялове расположены в ком…
$110,884
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Квартира 3 комнаты в Armutlu, Турция
Квартира 3 комнаты
Armutlu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/5
Новые квартиры на берегу моря в Ялове, Армутлу Ялова – тихий и спокойный город с красивой пр…
$133,769
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Параметры недвижимости в Armutlu, Турция

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