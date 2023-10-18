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Квартиры в Багджылар, Турция
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12 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
2
1
87 м²
9
Новая инвестиционная резиденция в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую инвес…
€313,600
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
2
1
75 м²
14
Новый элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€281,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Багджылар, Турция
2
1
117 м²
13
Новая элитная резиденция в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую элитную рези…
€304,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Багджылар, Турция
4
199 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€639,823
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Багджылар, Турция
3
125 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€431,184
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Багджылар, Турция
2
88 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€308,784
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Багджылар, Турция
2
1
Недорогие апартаменты для дома и офиса с роскошными удобства Апартаменты оформлены в разл…
€141,284
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
3
2
Элитная недвижимость с концепцией отеля в Стамбуле Проект представляет уникальные квартир…
€242,131
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Багджылар, Турция
2
2
Просторные роскошные дома в Стамбуле Проект Retro Palm Gunesli (IP-753) – это роскошная ж…
€319,587
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
3
2
Современная коммерческая недвижимость в Стамбуле Это уникальное, безопасное жилое простра…
€285,589
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом
Багджылар, Турция
1
1
64 м²
You and İ know the best place in the world always will be our home. Have you traveled for a …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом
Багджылар, Турция
1
1
65 м²
You ended here now, settle down and appreciate the new Real estate investment in a prime loc…
Цена по запросу
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