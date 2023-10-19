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Авджылар
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Квартиры в Авджылар, Турция
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13 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
3
1
80 м²
5
Квартиры в Стамбуле Рядом с Главной Улицей в Авджыларе. Квартиры на продажу находятся в Авдж…
€90,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Авджылар, Турция
4
218 м²
21
Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктур…
€504,225
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Авджылар, Турция
2
1
150 м²
10/20
Проект реализуется в Авджыларе, одном из районов Стамбула с наибольшей инвестиционной ценнос…
€313,154
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с сауной
Авджылар, Турция
3
135 м²
6/6
Прекрасная квартира 2+1 в развитом крупном комплексе СтамбулаРайон: Стамбул, Авджылар Пост…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с интернетом, с сауной
Авджылар, Турция
5
215 м²
7/7
Роскошная квартира 4+1 в превосходном жилом комплексе Район: Стамбул, Авджылар Построен на…
€650,100
Рекомендовать
Квартира 6 комнат с парковкой, с интернетом, с сауной
Авджылар, Турция
6
371 м²
5/5
Премиальная квартира 5+1 в крупном современном жилом комплексе Район: Стамбул, Авджылар По…
€836,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом
Авджылар, Турция
1
2
132 м²
Avcılar принимает новый и роскошный жилищный проект. Вы определенно не будете равнодушны к …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Авджылар, Турция
1
47 м²
25
Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Т…
€230,139
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Авджылар, Турция
2
1
Готовые квартиры рядом со Стамбульским университетом Проект Mars 19 характеризуется эргон…
€187,812
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с бассейном
Авджылар, Турция
3
49 м²
11/21
Новый Силуэт Города Проект, самый амбициозный проект региона, построен на площади 2300 квад…
€230,000
Рекомендовать
Квартира
Авджылар, Турция
Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятны…
€185,665
Рекомендовать
Квартира
Авджылар, Турция
Почему это свойство؟ Расположение проекта находится на европейской стороне Стамбула, недале…
€38,808
Рекомендовать
Квартира
Авджылар, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-159 окружен восточным и мраморным морем с южной стороны озера Кучукчекм…
€129,057
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