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Квартиры в Авджыларе, Турция

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48 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
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$435,000
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Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Авджылар, Турция
Квартира 5 комнат
Авджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 13
Квартиры с видом на озеро и бассейном в Стамбуле, Авджылар Квартиры расположены в районе Авд…
$530,489
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 16
Квартиры с видом на озеро в проекте с бассейном в Авджыларе, Стамбул Квартиры расположены в …
$354,815
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Квартира 3 спальни в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни
Авджылар, Турция
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Maison de Rue
$230,615
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Квартира 3 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 13
Квартиры с видом на озеро и бассейном в Стамбуле, Авджылар Квартиры расположены в районе Авд…
$396,545
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Квартира 2 спальни в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Авджылар, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Comodidad Infinita
$271,020
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Квартира 4 спальни в Авджылар, Турция
Квартира 4 спальни
Авджылар, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Modern Life Tower
$737,305
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Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Авджылар, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Modern Life Tower
$534,206
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Квартира 2 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры с балконами возле озера Кючюкчекмедже в Стамбуле Апартаменты расположены в районе …
$119,980
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Квартира 5 комнат в Авджылар, Турция
Квартира 5 комнат
Авджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 18
Стильные квартиры в 2 км от озера Кючюкчекмедже в Стамбуле Эти квартиры на продажу расположе…
$489,033
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Квартира 4 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 13
Квартиры с видом на озеро и бассейном в Стамбуле, Авджылар Квартиры расположены в районе Авд…
$402,201
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Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Наш проект Copper Land состоит из 1160 квартир и 112 коммерческих единиц в 9 кварталах на уч…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 18
Стильные квартиры в 2 км от озера Кючюкчекмедже в Стамбуле Эти квартиры на продажу расположе…
$345,569
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Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Наш проект Copper Land состоит из 1160 квартир и 112 коммерческих единиц в 9 кварталах на уч…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 16
Квартиры с видом на озеро в проекте с бассейном в Авджыларе, Стамбул Квартиры расположены в …
$345,569
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Квартира 4 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 8
Квартиры с видом на озеро в районе Авджылар, Стамбул, в проекте с бассейном Квартиры располо…
$292,495
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Квартира 5 комнат в Авджылар, Турция
Квартира 5 комнат
Авджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 16
Квартиры с видом на озеро в проекте с бассейном в Авджыларе, Стамбул Квартиры расположены в …
$468,079
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Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Кошуйолу Supreme строится как 5 блоков на 25 участках земли. Проект включает 184 резиденции …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 18
Стильные квартиры в 2 км от озера Кючюкчекмедже в Стамбуле Эти квартиры на продажу расположе…
$347,881
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Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Стамбул — единственный город, по которому люди скучают как в нем, так и за его пределами.Это…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни
Авджылар, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Saren Houses
$230,027
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Квартира 3 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Квартиры с балконами возле озера Кючюкчекмедже в Стамбуле Апартаменты расположены в районе …
$171,104
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Квартира 4 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 12
Инвестиционные квартиры в престижном месте в Стамбуле, Авджылар Квартиры расположены в район…
$406,950
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Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Мы приглашаем вас в стихотворение, в мирную жизнь под голубыми глазами Стамбула. Утренний дн…
$230,893
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Квартира 4 спальни в Авджылар, Турция
Квартира 4 спальни
Авджылар, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Comodidad Infinita
$409,013
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Квартира 2 спальни в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Авджылар, Турция
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Maison de Rue
$169,432
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Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Авджылар, Турция
Квартира 5 комнат
Авджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 26
Квартиры с видом на озеро и балконом в Авджыларе, Стамбул Квартиры на продажу в Авджиларе, С…
$761,874
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