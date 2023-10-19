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Квартиры в Авджылар, Турция

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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Стамбуле Рядом с Главной Улицей в Авджыларе. Квартиры на продажу находятся в Авдж…
€90,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Авджылар, Турция
Комнаты 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 21
Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктур…
€504,225
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Авджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 10/20
Проект реализуется в Авджыларе, одном из районов Стамбула с наибольшей инвестиционной ценнос…
€313,154
Квартира 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с сауной в Авджылар, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с сауной
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Этаж 6/6
Прекрасная квартира 2+1 в развитом крупном комплексе СтамбулаРайон: Стамбул, Авджылар Пост…
€370,000
Квартира 5 комнат с парковкой, с интернетом, с сауной в Авджылар, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с интернетом, с сауной
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Площадь 215 м²
Этаж 7/7
Роскошная квартира 4+1 в превосходном жилом комплексе Район: Стамбул, Авджылар Построен на…
€650,100
Квартира 6 комнат с парковкой, с интернетом, с сауной в Авджылар, Турция
Квартира 6 комнат с парковкой, с интернетом, с сауной
Авджылар, Турция
Комнаты 6
Площадь 371 м²
Этаж 5/5
Премиальная квартира 5+1 в крупном современном жилом комплексе Район: Стамбул, Авджылар По…
€836,500
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом
Авджылар, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Avcılar принимает новый и роскошный жилищный проект.  Вы определенно не будете равнодушны к …
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Авджылар, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Авджылар, Турция
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 25
Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Т…
€230,139
Квартира 1 спальня в Авджылар, Турция
Квартира 1 спальня
Авджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Готовые квартиры рядом со Стамбульским университетом Проект Mars 19 характеризуется эргон…
€187,812
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с бассейном в Авджылар, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с бассейном
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Этаж 11/21
Новый Силуэт Города Проект, самый амбициозный проект региона, построен на площади 2300 квад…
€230,000
Квартира в Авджылар, Турция
Квартира
Авджылар, Турция
Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятны…
€185,665
Квартира в Авджылар, Турция
Квартира
Авджылар, Турция
Почему это свойство؟ Расположение проекта находится на европейской стороне Стамбула, недале…
€38,808
Квартира в Авджылар, Турция
Квартира
Авджылар, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-159 окружен восточным и мраморным морем с южной стороны озера Кучукчекм…
€129,057
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