Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Чекмекёй
  5. Квартиры

Квартиры в Чекмекёй, Турция

двухкомнатные
12
трехкомнатные
5
Квартира В архив
Очистить
42 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€217,240
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€599,022
Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€576,310
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€861,717
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной и…
€946,250
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиде…
€217,240
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 247 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€735,900
Квартира 6 комнат в Чекмекёй, Турция
Квартира 6 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 328 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€1,72 млн
Квартира 5 комнат в Чекмекёй, Турция
Квартира 5 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 279 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€1,66 млн
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€946,250
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€861,717
Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€576,310
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€599,022
Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€217,240
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€522,400
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Чекмекёй, Турция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Этаж 5/12
Роскошный дом в элитном районе азиатского Стамбула   Комплекс состоит из 13 блоков, в …
€556,000
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 189 м²
Этаж 1/1
Уютная Квартира 2+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ …
€886,400
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 334 м²
Этаж 1/1
Роскошная, большая квартира 4+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ…
€1,82 млн
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Квартира 1+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€243,500
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 7/7
Квартира 1+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€291,600
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 5/5
Квартира 2+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€310,300
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Этаж 10/10
Квартира 2+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€506,900
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Этаж 5/5
Квартира 3+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€521,700
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 10/10
Квартира 3+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€610,100
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 249 м²
Этаж 10/10
Квартира 4+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€834,300
Квартира в Чекмекёй, Турция
Квартира
Чекмекёй, Турция
Почему это свойство؟ Район проекта является одним из лучших и самых тихих районов анатолийс…
€72,793
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€116,479
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€98,065
Квартира 3 спальни с ванной, с Guest Toilet, с AC - TV - Tel Infrastructure в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 спальни с ванной, с Guest Toilet, с AC - TV - Tel Infrastructure
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€81,176
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€103,513
Realting.com
Перейти