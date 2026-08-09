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Квартиры в Чекмекёе, Турция

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44 объекта найдено
Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Аэропорт Рока расположен в регионе Боллука Арнавуткой. Вы будете соседом 3-го аэропорта Стам…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 11
Квартиры рядом со станцией метро в жилом комплексе в Чекмекёе, Стамбул Чекмекёй — район на а…
$232,377
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 6
Квартиры в комплексе на лоне природы рядом с метро в Стамбуле, Чекмекёй Чекмекёй — район на …
$189,543
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 8/18
Готовая к переезду квартира 1+1 в Чекмекёй, Стамбул — $334 000Переезжайте в свой новый дом в…
$334,000
НДС
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Ruby Houses объединяет теплую окружающую среду с планированием качества и элегантной атмосфе…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 6
Квартиры в комплексе на лоне природы рядом с метро в Стамбуле, Чекмекёй Чекмекёй — район на …
$221,973
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
$1,09 млн
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
$442,000
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Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 538 м²
Благодаря качественной инженерии, деталям в дизайне интерьера и экстерьера, а также уникальн…
$1,66 млн
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Ruby Houses объединяет теплую окружающую среду с планированием качества и элегантной атмосфе…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Жизнь вашей мечты ждет вас в Бейликдюзю, восходящей звезде Стамбула. Все продумано не только…
$134,512
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Квартира 3 комнаты в Figen Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
Figen Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/4
$12,61 млн
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Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 11
Квартиры рядом со станцией метро в жилом комплексе в Чекмекёе, Стамбул Чекмекёй — район на а…
$189,543
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Жизнь вашей мечты ждет вас в Бейликдюзю, восходящей звезде Стамбула. Все продумано не только…
$174,340
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 21 970 м²
Blue Triumph находится на побережье Мраморного моря, которое поражает своей великолепной ист…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 2/4
$14,82 млн
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Аэропорт Рока расположен в регионе Боллука Арнавуткой. Вы будете соседом 3-го аэропорта Стам…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Резиденции Westward построены на 75 акрах земли. Он состоит из 11 блоков с 2, 13, 24, 31, 34…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этот превосходный проект роскошных вилл расположен в красивом районе Каргичак в Алании. У на…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Жизнь вашей мечты ждет вас в Бейликдюзю, восходящей звезде Стамбула. Все продумано не только…
$102,986
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Квартира 1 комната в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 комната
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Этот превосходный проект роскошных вилл расположен в красивом районе Каргичак в Алании. У на…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
$111,631
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Квартира 2 комнаты в Sirapinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Sirapinar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекё…
$294,937
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Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$109,442
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Квартира 3 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
$85,825
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Квартира 1 спальня в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 спальня
Чекмекёй, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$66,817
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