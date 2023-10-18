ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Чекмекёй
Квартиры
Квартиры в Чекмекёй, Турция
двухкомнатные
12
трехкомнатные
5
Квартира
Очистить
42 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
2
1
63 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€217,240
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
1
154 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€599,022
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
4
1
126 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€576,310
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
1
82 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€861,717
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
3
2
189 м²
3
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной и…
€946,250
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Чекмекёй, Турция
2
1
63 м²
5
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиде…
€217,240
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
1
247 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€735,900
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Чекмекёй, Турция
6
1
328 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€1,72 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Чекмекёй, Турция
5
1
279 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€1,66 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
1
189 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€946,250
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
1
82 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€861,717
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
4
1
126 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€576,310
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
1
154 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€599,022
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
2
1
63 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€217,240
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
1
138 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€522,400
Рекомендовать
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Чекмекёй, Турция
4
3
186 м²
5/12
Роскошный дом в элитном районе азиатского Стамбула Комплекс состоит из 13 блоков, в …
€556,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
3
189 м²
1/1
Уютная Квартира 2+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ …
€886,400
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
5
334 м²
1/1
Роскошная, большая квартира 4+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ…
€1,82 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
2
80 м²
5/5
Квартира 1+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€243,500
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
2
83 м²
7/7
Квартира 1+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€291,600
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
3
112 м²
5/5
Квартира 2+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€310,300
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
3
142 м²
10/10
Квартира 2+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€506,900
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
4
167 м²
5/5
Квартира 3+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€521,700
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
4
172 м²
10/10
Квартира 3+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€610,100
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
5
249 м²
10/10
Квартира 4+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€834,300
Рекомендовать
Квартира
Чекмекёй, Турция
Почему это свойство؟ Район проекта является одним из лучших и самых тихих районов анатолийс…
€72,793
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Чекмекёй, Турция
2
1
90 м²
€116,479
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью
Чекмекёй, Турция
2
1
90 м²
€98,065
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с ванной, с Guest Toilet, с AC - TV - Tel Infrastructure
Чекмекёй, Турция
3
1
140 м²
€81,176
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Чекмекёй, Турция
2
2
100 м²
€103,513
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL