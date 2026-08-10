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Квартиры в Гюнгёрене, Турция

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однокомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 1 комната в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 комната
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 комната
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 комната
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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TekceTekce
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Гюнгёрен, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 16
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застройки :4…
$180,345
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Квартира 2 комнаты в Гюнгёрен, Турция
Квартира 2 комнаты
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
ИСТИННЫЙ <quo; ОБСЛУЖИВАННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ” EXPERIENCEG Tower обеспечивает жизнь в комфорте …
$207,643
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Квартира 3 комнаты в Гюнгёрен, Турция
Квартира 3 комнаты
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные апартаменты центре Стамбула Проект был построен на пересечении районов Багджы…
$155,856
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Квартира 2 комнаты в Гюнгёрен, Турция
Квартира 2 комнаты
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
G Wanda Vista Istanbul приветствует вас как одну из новых достопримечательностей этого велик…
$310,000
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