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Квартиры в Гюнгёрен, Турция

однокомнатные
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9 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Гюнгёрен, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Гюнгёрен, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Гюнгёрен, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Гюнгёрен, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Гюнгёрен, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Гюнгёрен, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Гюнгёрен, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Гюнгёрен, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Гюнгёрен, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Гюнгёрен, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 13/16
3,5+1 РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ КВАРТИРА В ЖК NEF BAHÇELİEVLER. МЫ ПРОДАЕМ НАШУ СПЕЦИАЛЬНУЮ КВАР…
€568,478
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Гюнгёрен, Турция
Комнаты 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 8
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
€399,553
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Гюнгёрен, Турция
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, С…
€511,238
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Гюнгёрен, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
ИСТИННЫЙ & ltquo; ОБСЛУЖИВАННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ & rdquo; EXPERIENCEG Tower обеспечивает жизнь в к…
€196,734
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Гюнгёрен, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
G Wanda Vista Istanbul приветствует вас как одну из новых достопримечательностей этого велик…
€293,714
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