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Квартиры в Сарыере, Турция

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148 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в , Турция
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Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 8/18
Кто будет арендовать вашу квартиру в Маслаке? Этот вопрос определяет вашу доходность боль…
$270 000
НДС
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Ratri Seasons, ваш спокойный дом, где вы проведете свои дни в окружении красоты четырех сезо…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 45
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Ratri Seasons, ваш спокойный дом, где вы проведете свои дни в окружении красоты четырех сезо…
Цена по запросу
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Вы на один шаг ближе ко всем центрам Стамбула с нашим бутик-проектом, растущим в Каддебостан…
$1,28 млн
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Уникальное чувство наслаждения видом на Принцевые острова и наслаждение просыпаться каждое у…
$446 656
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Project Project - это проект смешанной концепции, расположенный недалеко от стадиона TT Aren…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в , Турция
Квартира 3 спальни
, Турция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
ТУРЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО (ВТОРОЙ ПАСПОРТ)✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие,…
$1,14 млн
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Квартира 4 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 10
Просторные квартиры с видом на лес в Стамбуле, Сарыер Стильные квартиры расположены на север…
$958 453
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Квартира 3 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 3 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 65
Готовые квартиры с видом на город в Стамбуле, Сарыер Сарыер – один из самых зеленых районов …
$633 910
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Квартира 3 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 3 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 10
Просторные квартиры с видом на лес в Стамбуле, Сарыер Стильные квартиры расположены на север…
$958 453
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 398 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Уникальное чувство наслаждения видом на Принцевые острова и наслаждение просыпаться каждое у…
$699 289
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
$1,80 млн
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Квартира 2 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 2 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная ски…
$926 000
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Квартира 2 спальни в , Турция
Квартира 2 спальни
, Турция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
ТУРЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО (ВТОРОЙ ПАСПОРТ)✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие,…
$1,05 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в 7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
Квартира 2 комнаты
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Видео квартир вышлем по запросу. Невероятно выгодное предложение - дешевле минимум на 200…
$250 000
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Квартира 2 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 2 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
$5,96 млн
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Квартира 3 комнаты в 7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
Квартира 3 комнаты
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Невероятно выгодное предложение! Видео квартиры вышлем по запросу. Подходит под Гражданс…
$424 000
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Квартира 4 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 15
Квартиры в крупном жилом комплексе в районе Сарыер в Стамбуле Квартиры расположены в районе …
$1,15 млн
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 355 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в , Турция
Квартира 4 спальни
, Турция
Количество спален 4
Площадь 193 м²
ТУРЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО (ВТОРОЙ ПАСПОРТ)✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие,…
$1,06 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Квартира 4 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 20
Квартиры в пешей доступности от ТЦ «Vadistanbul» в Стамбуле, Сарыер Современный жилой проект…
$1,51 млн
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Квартира 1 спальня в Metin Oktay Caddesi, Турция
Квартира 1 спальня
Metin Oktay Caddesi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Project Project - это проект смешанной концепции, расположенный недалеко от стадиона TT Aren…
$610 000
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Квартира 2 спальни в , Турция
Квартира 2 спальни
, Турция
Количество спален 2
Площадь 214 м²
ТУРЦИЯ.СТАМБУЛ.СЧАСТЬЕ🌏🇹🇷 БУТИКОВЫЙ ПРОЕКТ С КВАРТИРАМИ ПОД ТУРЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО В АКТИВН…
$440 000
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 178 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в жизнь в Бодруме. С площадью строительства 10.996 квадр…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Metin Oktay Caddesi, Турция
Квартира 4 спальни
Metin Oktay Caddesi, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Project Project - это проект смешанной концепции, расположенный недалеко от стадиона TT Aren…
$2,57 млн
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