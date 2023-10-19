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Квартиры в Сарыер, Турция

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20 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни
Сарыер, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный в с…
€550,392
Квартира 1 спальня в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект, отличающийся тем…
€512,434
Квартира 3 спальни в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни
Сарыер, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Невероятно выгодное предложение! В продаже апартаменты с тремя спальнями (3+1), общей пло…
€839,822
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную …
€660,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной…
€529,400
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 9
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с соб…
€730,000
Квартира 4 спальни в Сарыер, Турция
Квартира 4 спальни
Сарыер, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 000 м²
Этаж 4/5
Шикарная квартира в  районе  Тарабья, Сарыер. Тарабья  -  место  где  многие  мачтают жить. …
€2,37 млн
Квартира 1 спальня в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/11
Окруженный зеленью, новый жилой комплекс класса ЛЮКС находится в одном шаге от всего, что Ва…
€531,413
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сарыер, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Стамбуле на Побережье Района Сарыер в Окружении Леса. Великолепные квартиры в Сар…
€854,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сарыер, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Стамбуле на Побережье Района Сарыер в Окружении Леса. Великолепные квартиры в Сар…
€632,000
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 20
Квартиры в Удачном Месте Стамбула в Комплексе с Охраной. Квартиры расположены в Стамбуле в ж…
€197,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сарыер, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Роскошном Комплексе с Видом на Босфор в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены…
€2,46 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Роскошном Комплексе с Видом на Босфор в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены…
€1,72 млн
Квартира 2 спальни в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/9
♦️ PAYMENT PLAN: CASH ♦️DATE: AUGUST 2023 ♦️LOCATION: BAĞCILAR-BASINEKSPRESS ♦️LOCA…
€226,063
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сарыер, Турция
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются таун…
€1,07 млн
Квартира 1 спальня в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Подходит для получения ВНЖ и гражданства. Центр Кягытхане. Верхний Этаж.
€123,364
Квартира 1 спальня в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные квартиры с современными удобствами в Стамбуле Проект предлагает разнообразные в…
€197,166
Квартира 1 спальня в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Проект Vip-резиденции с современным дизайном в Стамбуле Вы будете жить в спокойствие и ко…
€929,668
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из…
€945,473
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 22
Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция…
€1,31 млн
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