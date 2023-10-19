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Квартиры в Сарыер, Турция
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20 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Сарыер, Турция
2
2
102 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный в с…
€550,392
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
1
1
69 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект, отличающийся тем…
€512,434
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Сарыер, Турция
3
2
208 м²
Невероятно выгодное предложение! В продаже апартаменты с тремя спальнями (3+1), общей пло…
€839,822
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Сарыер, Турция
2
1
69 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную …
€660,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Сарыер, Турция
3
2
163 м²
4
Новая резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной…
€529,400
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Сарыер, Турция
2
1
69 м²
9
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с соб…
€730,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Сарыер, Турция
4
2
400 000 м²
4/5
Шикарная квартира в районе Тарабья, Сарыер. Тарабья - место где многие мачтают жить. …
€2,37 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
2
2
73 м²
3/11
Окруженный зеленью, новый жилой комплекс класса ЛЮКС находится в одном шаге от всего, что Ва…
€531,413
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
5
2
297 м²
5/5
Квартиры в Стамбуле на Побережье Района Сарыер в Окружении Леса. Великолепные квартиры в Сар…
€854,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
3
1
186 м²
5
Квартиры в Стамбуле на Побережье Района Сарыер в Окружении Леса. Великолепные квартиры в Сар…
€632,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Сарыер, Турция
3
1
82 м²
20
Квартиры в Удачном Месте Стамбула в Комплексе с Охраной. Квартиры расположены в Стамбуле в ж…
€197,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
5
3
250 м²
3
Квартиры в Роскошном Комплексе с Видом на Босфор в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены…
€2,46 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
4
2
235 м²
3
Квартиры в Роскошном Комплексе с Видом на Босфор в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены…
€1,72 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сарыер, Турция
3
1
5/9
♦️ PAYMENT PLAN: CASH ♦️DATE: AUGUST 2023 ♦️LOCATION: BAĞCILAR-BASINEKSPRESS ♦️LOCA…
€226,063
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сарыер, Турция
4
210 м²
3
Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются таун…
€1,07 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
1
1
68 м²
Подходит для получения ВНЖ и гражданства. Центр Кягытхане. Верхний Этаж.
€123,364
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
2
1
Роскошные квартиры с современными удобствами в Стамбуле Проект предлагает разнообразные в…
€197,166
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
2
1
Проект Vip-резиденции с современным дизайном в Стамбуле Вы будете жить в спокойствие и ко…
€929,668
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Сарыер, Турция
3
106 м²
10
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из…
€945,473
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Сарыер, Турция
3
157 м²
22
Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция…
€1,31 млн
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