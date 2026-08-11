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Квартиры в Термале, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Термал, Турция
Квартира 4 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры в проекте с бассейном и целебной водой в Ялове, Термаль Ялова — жемчужина Мраморног…
$130,362
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Квартира 3 комнаты в Термал, Турция
Квартира 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Квартиры в проекте с бассейном и целебной водой в Ялове, Термаль Ялова — жемчужина Мраморног…
$117,487
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Квартира 1 спальня в Термал, Турция
Квартира 1 спальня
Термал, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Откройте свой инвестиционный дом в Термал, Ялова! Эти исключительные свойства, расположенные…
$283,699
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Термал, Турция
Квартира 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/4
Роскошные квартиры в стильном комплексе в Ялове, Термаль Ялова — регион с выгодным положение…
$150,248
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Квартира 2 комнаты в Термал, Турция
Квартира 2 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Квартиры в проекте с концепцией отеля в Термале, Ялова Ялова имеет выгодное расположение вбл…
$351,456
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Квартира 2 комнаты в Термал, Турция
Квартира 2 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Квартиры в проекте с бассейном и целебной водой в Ялове, Термаль Ялова — жемчужина Мраморног…
$95,176
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