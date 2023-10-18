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Квартиры в Termal, Турция

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7 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Если вы ищете потрясающую квартиру для приобретения, то Вам необходимо обратить внимание на …
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€199,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€165,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€342,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€332,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€200,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/7
Стильные Квартиры с Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры расположены в районе Чынарджы…
€141,000
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