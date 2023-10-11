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Квартиры в Башакшехир, Турция

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32 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция Резиденция располагает круглосуточн…
€644,170
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€465,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€327,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€177,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
Количество этажей 25
Квартиры для Комфортной Жизни в Стамбуле. Квартиры в современном стиле в районе Башакшехир в…
€1,27 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 25
Квартиры для Комфортной Жизни в Стамбуле. Квартиры в современном стиле в районе Башакшехир в…
€781,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Большие Квартиры в Башакшехире, Стамбул, в Комплексе с Охраной. Элитная недвижимость находит…
€345,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€592,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€481,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€394,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Просторные Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Башакшехир. Квартиры с 4 спальнями находятся …
€679,000
Квартира 5 спален с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€1,07 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€888,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€601,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€545,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 9
Стильные Квартиры в 1 км от Метро в Стамбуле, Башакшехир. Стильные квартиры расположены в Ст…
€608,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Охраняемом Комплексе в Стамбуле. Квартиры с инвестиционным потенциалом находятся …
€598,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Охраняемом Комплексе в Стамбуле. Квартиры с инвестиционным потенциалом находятся …
€497,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Шикарные квартиры в Стамбуле, Башак…
€234,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Шикарные квартиры в Стамбуле, Башак…
€161,000
Квартира 1 спальня в Башакшехир, Турция
Квартира 1 спальня
Башакшехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Современная резиденция в Стамбуле Для того чтобы обеспечить создание комфортных, практичн…
€95,766
Квартира 2 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Элитная недвижимость с семейной концепцией в Стамбуле Mansion Basaksehir обеспечивает обр…
€265,490
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом
Башакшехир, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Basaksehir district is distinguished by high transport accessibility, well-established infra…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Башакшехир, Турция
Квартира 1 спальня
Башакшехир, Турция
Комнаты 1
Площадь 73 м²
краткое изложение Проект расположен в районе Бахчешехир. Это одно из особых мест в Стамбуле…
€133,287
Квартира в Башакшехир, Турция
Квартира
Башакшехир, Турция
Почему это свойство؟ Он расположен в нескольких минутах ходьбы от Стамбульского водного кан…
€143,587
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Башакшехир, Турция
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Башакшехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
A new life is waiting for you in Istanbul, where continents embrace and new stories are writ…
€81,384
Квартира в Башакшехир, Турция
Квартира
Башакшехир, Турция
PROJECT DETAILS SKY-224 is an excellent investment project. It is located in the region o…
€128,561
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