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32 объекта найдено
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Башакшехир, Турция
5
136 м²
6
Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция Резиденция располагает круглосуточн…
€644,170
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
144 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€465,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
3
2
125 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€327,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
2
1
60 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€177,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Башакшехир, Турция
5
2
262 м²
25
Квартиры для Комфортной Жизни в Стамбуле. Квартиры в современном стиле в районе Башакшехир в…
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Башакшехир, Турция
4
2
154 м²
25
Квартиры для Комфортной Жизни в Стамбуле. Квартиры в современном стиле в районе Башакшехир в…
€781,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Башакшехир, Турция
5
2
233 м²
Большие Квартиры в Башакшехире, Стамбул, в Комплексе с Охраной. Элитная недвижимость находит…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
205 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€592,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
168 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€481,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
3
2
135 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€394,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
175 м²
Просторные Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Башакшехир. Квартиры с 4 спальнями находятся …
€679,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
6
2
308 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€1,07 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
224 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€888,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
167 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€601,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
3
1
130 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€545,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
232 м²
9
Стильные Квартиры в 1 км от Метро в Стамбуле, Башакшехир. Стильные квартиры расположены в Ст…
€608,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
192 м²
5
Квартиры в Охраняемом Комплексе в Стамбуле. Квартиры с инвестиционным потенциалом находятся …
€598,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
165 м²
5
Квартиры в Охраняемом Комплексе в Стамбуле. Квартиры с инвестиционным потенциалом находятся …
€497,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
139 м²
5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Шикарные квартиры в Стамбуле, Башак…
€234,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
3
1
100 м²
5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Шикарные квартиры в Стамбуле, Башак…
€161,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Башакшехир, Турция
2
1
Современная резиденция в Стамбуле Для того чтобы обеспечить создание комфортных, практичн…
€95,766
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
3
2
Элитная недвижимость с семейной концепцией в Стамбуле Mansion Basaksehir обеспечивает обр…
€265,490
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом
Башакшехир, Турция
1
2
124 м²
Basaksehir district is distinguished by high transport accessibility, well-established infra…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня
Башакшехир, Турция
1
73 м²
краткое изложение Проект расположен в районе Бахчешехир. Это одно из особых мест в Стамбуле…
€133,287
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Квартира
Башакшехир, Турция
Почему это свойство؟ Он расположен в нескольких минутах ходьбы от Стамбульского водного кан…
€143,587
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Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Башакшехир, Турция
2
1
64 м²
A new life is waiting for you in Istanbul, where continents embrace and new stories are writ…
€81,384
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Квартира
Башакшехир, Турция
PROJECT DETAILS SKY-224 is an excellent investment project. It is located in the region o…
€128,561
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