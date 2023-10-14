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Квартиры в Картал, Турция

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38 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. В последние годы район К…
€428,062
Квартира 3 спальни в Картал, Турция
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. В последние годы район К…
€557,432
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 20
Новая резиденция в Картале Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственно…
€241,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Картале Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструк…
€249,250
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 30
Элитный комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€275,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 21
Новый комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€354,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 25
Новый комплекс в Картале Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструк…
€268,800
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 35
Новый комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€356,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 11
Новый инвестиционный комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию новый инвестицио…
€165,000
Квартира 3 спальни в Картал, Турция
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/23
В последние годы район Картал стал привлекать все больше и больше внимания как для инвестици…
€463,258
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Картал, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Картал, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 356 м²
Количество этажей 25
Квартиры с Видом на Море в Элитном ЖК в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены нед…
€1,15 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Картал, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 25
Квартиры с Видом на Море в Элитном ЖК в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены нед…
€466,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Картал, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 8/8
Квартира с Видом на Море Рядом с Метро в Стамбуле, Картал. Квартира в Стамбуле расположена в…
€339,000
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Картал, Турция
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Картал, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 8/15
Квартира с неблокируемым видом на море в Стамбуле    Проект расположен на берегу моря …
€618,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 33
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
€321,760
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 32
Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пр…
€299,624
Квартира 1 спальня в Картал, Турция
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные квартиры с видом на Принцевы острова В проекте представлены универсальные жилые…
€120,304
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Количество этажей 14
Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция…
€315,466
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пред…
€401,202
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Картал, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/22
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
€228,300
Квартира 1 спальня в Картал, Турция
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Элитные резиденции в окружении леса в Стамбуле Ells Kartal предлагает своим резидентам ун…
€186,199
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 3/3
Просторные апартаменты 2+1 в новом жилом комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район:…
€262,300
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Картал, Турция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 3/3
Шикарная квартира 3+1 в экологичном комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
€346,600
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 3/3
Прекрасная новая квартира 2+1 в люксовом комплексеРайон: Стамбул, Картал, ЕсентепеПроект реа…
€165,100
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Картал, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Картал, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
Шикарная квартира 1+1 в супер комплексеРайон: Стамбул, Картал, ЕсентепеПроект реализующийся …
€185,400
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Картал, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 30
The project is located in Kartal district in Asian side of Istanbul, which is one of the mos…
€300,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Картал, Турция
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, …
€277,966
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Приготовьтесь к веселой жизни с квартирами на продажу в Стамбуле!  Вы будете поражены сложны…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с садом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с садом
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
innovated and amazing architectural work building blended with sea and sparking city views, …
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с садом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с садом
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Инновационное и первоклассное здание, смешанное с видом на море и сверкающим городом, желаем…
Цена по запросу
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