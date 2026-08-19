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Квартиры в Бахчелиэвлере, Турция

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25 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 спальни
Бахчелиэвлер, Турция
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Stiff Silver
$610,000
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Квартира 1 спальня в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 1 спальня
Бахчелиэвлер, Турция
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Stiff Silver
$585,000
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 17
ЦенаКвартира, 2+1, 133m², €221,848Квартира, 3+1, 144m², €232,287Квартира, 4+1, 221m², €391,4…
$255,452
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Квартира 1 спальня в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 1 спальня
Бахчелиэвлер, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Stiff Silver
$560,000
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Квартира 1 спальня в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 1 спальня
Бахчелиэвлер, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Siren Tower
$289,000
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Квартира 1 спальня в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 1 спальня
Бахчелиэвлер, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Siren Tower
$312,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 спальни
Бахчелиэвлер, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Siren Tower
$437,000
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/18
Меблированная квартира с 1 спальней рядом с метро в Багджыларе, Стамбул Продается меблирован…
$149,092
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Квартира 5 комнат в Ordu Caddesi, Турция
Квартира 5 комнат
Ordu Caddesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Для инвесторов: Гарантированный доход от аренде 7% годовых - от 31.500 USD в год. Это …
$450,000
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Квартира 1 комната в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 1 комната
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Уникальный проект с концепцией роскоши Проект расположен в регионе Basin Express, который…
$211,591
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Квартира 4 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 13/16
3,5+1 РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ КВАРТИРА В ЖК NEF BAHÇELİEVLER. МЫ ПРОДАЕМ НАШУ СПЕЦИАЛЬНУЮ КВАР…
$600,000
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Прибыльная коммерческая недвижимость в Стамбуле Этот многоцелевой комплекс расположен в с…
$415,667
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, С…
$587,365
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 9 281 м²
Этаж 2/18
Подготовьтесь: Этот жилой проект готов к заселению, а единицы будут поставлены в августе 202…
$285,000
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В отличие от городской жизни, застрявшей между зданиями, ваш дом в Неф-Бахе и Чедиле, elievl…
$216,971
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 10/17
This multi-purpose compound is established at the heart of the valuable business life hubs a…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Гостиничные апартаменты в Стамбуле Проект Prime Istanbul, который был построен как многоф…
$228,877
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Квартира 4 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция Резиденция распол…
$892,867
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Квартира 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/12
Проект расположен в районе Бахчелиэвлер в Европейской части Стамбула. Рядом с улицей Мехмет …
$480,000
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Квартира 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элитный комплекс реализован с планировками (2+1) и (3+1) VIP-квартир, оборудованных балконам…
$415,835
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери со…
$618,327
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Квартира 4 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/11
Элитное малоэтажное здание в центре Стамбула Квартира расположена между двумя трамвайны…
$813,000
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Квартира 1 спальня в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 1 спальня
Бахчелиэвлер, Турция
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположен в райо…
$309,000
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 161 м²
Количество этажей 8
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
$420,957
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Квартира 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 199 м²
Количество этажей 15
Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, район Бахчелиэвлер, Стамбул, Турция Предлага…
$558,370
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