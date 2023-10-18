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Турция
Жилая
Бахчелиэвлер
Квартиры
Квартиры в Бахчелиэвлер, Турция
двухкомнатные
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Квартира
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15 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Бахчелиэвлер, Турция
3
2
120 м²
3/12
Проект расположен в районе Бахчелиэвлер в Европейской части Стамбула. Рядом с улицей Мехмет …
€453,996
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
2
1
67 м²
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с собст…
€250,000
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Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
3
1
111 м²
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с собст…
€411,900
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Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
3
1
78 м²
Элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственной и…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
3
1
100 м²
Новый элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с с…
€365,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
2
1
75 м²
Новый элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с с…
€281,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
4
1
147 м²
Элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственной и…
€530,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
4
1
197 м²
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с собст…
€681,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Бахчелиэвлер, Турция
5
213 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,02 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Бахчелиэвлер, Турция
4
136 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€606,273
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Бахчелиэвлер, Турция
3
120 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€504,124
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Бахчелиэвлер, Турция
2
62 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€296,043
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бахчелиэвлер, Турция
4
2
180 м²
3/11
Элитное малоэтажное здание в центре Стамбула Квартира расположена между двумя трамвайны…
€768,955
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Бахчелиэвлер, Турция
3
2
Элитный комплекс реализован с планировками (2+1) и (3+1) VIP-квартир, оборудованных балконам…
€383,562
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с События, роскошные апартаменты
Бахчелиэвлер, Турция
2
1
77 м²
В отличие от городской жизни, застрявшей между зданиями, ваш дом в Неф-Бахе и Чедиле, elievl…
€205,216
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