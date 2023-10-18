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Квартиры в Санджактепе, Турция

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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Санджактепе, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€233,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Санджактепе, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 13
Новые Квартиры у Метро в Стамбуле, Санджактепе. Престижные квартиры расположены в Стамбуле в…
€498,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Санджактепе, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Новые Квартиры у Метро в Стамбуле, Санджактепе. Престижные квартиры расположены в Стамбуле в…
€433,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Санджактепе, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 6
Недорогие Квартиры Рядом с Метро в Стамбуле, Санджактепе. Недорогие квартиры в Стамбуле расп…
€233,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Санджактепе, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 6
Недорогие Квартиры Рядом с Метро в Стамбуле, Санджактепе. Недорогие квартиры в Стамбуле расп…
€190,000
Квартира 3 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€233,000
Квартира 4 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€251,000
Квартира 3 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€233,000
Квартира 4 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€388,300
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой в Pasakoey, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Pasakoey, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турц…
€513,897
Квартира в Санджактепе, Турция
Квартира
Санджактепе, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект был разработан с привлекательной архитектурой. Цвета - по соседству л…
€88,907
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