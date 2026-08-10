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Квартиры в Санджактепе, Турция

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трехкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Санджактепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Квартиры в живописном комплексе недалеко от метро в Стамбуле, Санджактепе Санджактепе – один…
$360,594
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Квартира 1 комната в Санджактепе, Турция
Квартира 1 комната
Санджактепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Санджактепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная ски…
$390,000
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Санджактепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Квартиры в живописном комплексе недалеко от метро в Стамбуле, Санджактепе Санджактепе – один…
$505,219
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Квартира 2 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Санджактепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Квартиры в живописном комплексе недалеко от метро в Стамбуле, Санджактепе Санджактепе – один…
$263,592
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Квартира 1 комната в Санджактепе, Турция
Квартира 1 комната
Санджактепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Санджактепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Комплекс расположены в районе Санджактепе. Проект построен на площади 6.300 м2, комплекс …
$273,000
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Квартира 4 комнаты в Pasakoy Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Pasakoy Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турц…
$534,599
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