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Alanya-home

Турция, Oba Mahallesi. Hacıkadiroğlu Caddesi. A blok №17A/B Alanya/Antalya 07460
;
Alanya-home
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2010
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.alanya-home.com
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Описание

Получать пассивный доход и не переживать за свое будущее - мечта многих. Один из возможных путей к этому - инвестирование. Рынок недвижимости в Турции ликвиден, перспективен и успешно развивается.
 Компания Alanya Home с 2010 года успешно работает в сфере недвижимости, и уверенно продвигается в этой сфере. Основные принципы нашей работы- ясность, честность и прозрачность. Мы создаём возможности для реализации желаний наших клиентов на рынке недвижимости. Мы уважаем индивидуальность выбора каждого клиента.
 Наша компания постоянно совершенствуется для того, чтобы найти оптимальные и эффективные способы взаимодействия и улучшить сервис.

Особые преимущества агенства Alanya Home:

• Продажа и аренда обьектов жилых , коммерческих,а также земель под строительство; 
• Гарантированно быстрые операции с недвижимостью;
• Доступные цены и эксклюзивные скидки от банков-партнеров и застройщиков; 
• Безопасность сделок гарантируется отделом юристов, который исключает риски для клиента; 
• Богатая база объектов, которая постоянно пополняется благодаря сотрудничеству с проверенными и заслуженными агентствами в столице и области; 
• Полный послепродажный сервис;
• Наши сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации.
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем юридическим тонкостям касающимся вопросов недвижимости.

Услуги

• Продажа и аренда обьектов жилых , коммерческих,а также земель под строительство; 
• Гарантированно быстрые операции с недвижимостью;
• Доступные цены и эксклюзивные скидки от банков-партнеров и застройщиков; 
• Безопасность сделок гарантируется отделом юристов, который исключает риски для клиента; 
• Богатая база объектов, которая постоянно пополняется благодаря сотрудничеству с проверенными и заслуженными агентствами в столице и области; 
• Полный послепродажный сервис;
• Наши сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации.
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем юридическим тонкостям касающимся вопросов недвижимости.

Наши агенты в Турции
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Irlanya Homes является официальной зарегистрированной торговой маркой и имеет дело с недвижимостью в провинции Аланья города Анталия в Турции, известном как одно из самых прибыльных мест в Европе для инвестиций («Место под солнцем»), где вы найдете невероятные сделки . Хотя наша компания была основана только в августе 2010 года, ее партнеры и сотрудники уже имеют более чем тринадцатилетний опыт работы в сфере недвижимости и маркетинга недвижимости для продажи или аренды в этом регионе.

Мы обеспечиваем бесперебойное и профессиональное обслуживание до и после покупки недвижимости у известных строительных компаний или частной перепродажи. Мы регулярно публикуем новые объявления о недвижимости в Алании, Авсалларе, Конаклы, Оба, Тосмуре, Кестеле, Махмутларе, Каргыджаке, Демирташе и Газипаше.

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Нашим приоритетом является понимание того, чего требуют наши уважаемые друзья, и предоставление необходимых услуг в этом направлении.

Все процедуры являются официальными, и каждая ситуация находится под гарантией нашей компании.

В этом направлении мы будем рады внести свой вклад в повышение качества жизни, которого вы заслуживаете.

Желаем соединить великолепные дома с великолепными людьми ..

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Trust Poınt (Точка Доверия) – это ведущая компания в Алании, обладающая знаниями и опытом в сфере недвижимости. В нашем штате есть собственный Индекс Потребительских Цен ИПЦ (бухгалтерия) и команда квалифицированных адвокатов, так что мы с легкостью займёмся всеми вашими вопросами по налоговым кодам, по документам, подтверждающим право собственности, а также вопросами по правам на банковские и иммиграционные услуги.

Вы должны знать, что если вы инвестируете в недвижимость сумму не менее 250 000 долларов США, то вы можете легко получить право на получение гражданства Турции. В портфолио нашей компании вы найдёте квартиры, уже готовые к вашему переезду, которые откроют вам лёгкий путь на получение турецкого гражданства!

Члены нашей команды говорят на Арабском, Русском, Английском, Немецком языках и Фарси. Каждый участник нашей команды имеет Сертификат Эксперта по Недвижимости.

Наши клиенты имеют для нас огромное значение

Каждый шаг нашего сотрудничества конфиденциален и обсуждается только между нами, каждый отдельный контракт находится под нашим пристальным адвокатским контролем. Приезжайте в Аланию, проводите время с любимым человеком, посещайте красивые места, расслабляйтесь под солнцем, а в это время мы будем заниматься вашими проблемами! Вы совершенно точно не останетесь одиноки в Алании! Мы станем вашими лучшими друзьями!

Alanya Smart Invest
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Кто мы?

Мы – молодая, интернациональная сплоченная команда опытных риелторов. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности и сделать лучшую подборку недвижимости по предпочтениям клиента. Агентство «Smart Invest» был открыт в сентябре 2019 года в г. Аланья господином Мустафа Генджер. Соучредитель компании благополучно окончил Анкаринский университет, факультет предпринимательства и управление бизнесом. Руководство и все сотрудники нашего агентства имеют серьёзный опыт работы в области недвижимости, хорошо знакомы со всеми тонкостями специфики своей работы.

Почему стоит выбрать «Smart Invest»

10 причин обратиться к нам:

Командный подход. Быстрые сроки покупки и продажи объекта недвижимости;

Прозрачность и надежность при проведении сделок купли-продажи недвижимости; ориентация на удовлетворение потребностей своих клиентов; высокий послепродажный сервис; индивидуальный подход к клиентам, честные, открытые отношения; профессиональное ориентирование на рынке недвижимости Нижнего Новгорода; регулярные отчеты перед клиентом о работе и состоянии рынка; Внимание к деталям и надежные каналы проверки документов; Мы располагаем внушительной базой недвижимости, которая обновляется несколько раз в день; Комфортное взаимодействие. Если Вы выбираете нашу компанию, то Вам предоставляются услуги риэлтора по недвижимости, который будет работать персонально с Вами.

Покупка недвижимости (в частности, жилья) за рубежом гражданами России и СНГ уже не является несбыточной мечтой. Приобретение квартиры или дома в любом городе Турции доступно жителям всего мира. Иметь собственную жилую площадь за границей – очень выгодная инвестиция.

Наши специалисты помогут Вам правильно оценить ситуацию на рынке недвижимости, выбрать наиболее подходящий вариант и грамотно организовать прозрачную сделку. Мы сопровождаем наших клиентов всегда: даже после того, как они приняли квартиру и получили ключи.

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