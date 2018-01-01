Описание

Получать пассивный доход и не переживать за свое будущее - мечта многих. Один из возможных путей к этому - инвестирование. Рынок недвижимости в Турции ликвиден, перспективен и успешно развивается.

Компания Alanya Home с 2010 года успешно работает в сфере недвижимости, и уверенно продвигается в этой сфере. Основные принципы нашей работы- ясность, честность и прозрачность. Мы создаём возможности для реализации желаний наших клиентов на рынке недвижимости. Мы уважаем индивидуальность выбора каждого клиента.

Наша компания постоянно совершенствуется для того, чтобы найти оптимальные и эффективные способы взаимодействия и улучшить сервис.

Особые преимущества агенства Alanya Home:

• Продажа и аренда обьектов жилых , коммерческих,а также земель под строительство;

• Гарантированно быстрые операции с недвижимостью;

• Доступные цены и эксклюзивные скидки от банков-партнеров и застройщиков;

• Безопасность сделок гарантируется отделом юристов, который исключает риски для клиента;

• Богатая база объектов, которая постоянно пополняется благодаря сотрудничеству с проверенными и заслуженными агентствами в столице и области;

• Полный послепродажный сервис;

• Наши сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем юридическим тонкостям касающимся вопросов недвижимости.