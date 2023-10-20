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Квартиры в Арнавуткёй, Турция

однокомнатные
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8 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Арнавуткёй, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Арнавуткёй, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€347,619
Квартира с видом на море, с видом на горы в Арнавуткёй, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Арнавуткёй, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€286,785
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Арнавуткёй, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 8
Новые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Арнавуткёй, Стамбул. Новые квартиры расположены в ра…
€271,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Стамбуле, Арнавуткёй. Квартиры в Стамбуле, Арнавуткёй…
€180,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Стамбуле, Арнавуткёй. Квартиры в Стамбуле, Арнавуткёй…
€109,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Арнавуткёй, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4/8
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Арнавуткёй. Апартаменты расположены в районе Ар…
€140,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Арнавуткёй, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/8
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Арнавуткёй. Апартаменты расположены в районе Ар…
€103,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Арнавуткёй, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 9/14
 Строящийся элитный жилой инвестиционный проект (туристический курорт) с видом на Мраморное …
Цена по запросу
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