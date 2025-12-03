  1. Realting.com
  2. Испания
  3. автономное сообщество Валенсия
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в автономном сообществе Валенсия, Испания

Торревьеха
11
Бенидорм
4
Аликанте
1
Аликанте
121
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Ориуэла, Испания
от
$372,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г   Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.   Комплекс состоит из нескольких фаз строите…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$416,411
Год сдачи 2026
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$328,578
Год сдачи 2026
Квартиры с 3 спальнями по выгодной цене в Монфорте-дель-Сид, рядом с полем для гольфа Квартиры расположены в нескольких метрах от поля для гольфа в Монфорте-дель-Сид. Это небольшой городок в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Город имеет богатую историю, уходящую корнями …
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Торревьеха, Испания
от
$271,510
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 73–101 м²
5 объектов недвижимости 5
Residencial "La Isla III "  представляет собой городской комплекс, состоящий из 44 двухквартирных квартир с 2 и 3 спальнями. В комплексе есть большой сад общего пользования, общий бассейн. Жилой комплекс расположен рядом со всеми видами услуг и примерно в 500 метрах от  пляжа Лос Локос. R…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Квартира 3 комнаты
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$493,259
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Гуардамар, Испания
от
$273,515
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Премиальное расположение, с частным сообществом и апартаментами, построенными с учетом комфорта.Несравненный современный волнообразный фасад с элегантными балконами-террасами. Роскошные апартаменты с высокой отделкой, которые привлекают внимание к каждой детали и оживляют ваш испанский дом м…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Кальпе, Испания
от
$857,253
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Площадь 74–109 м²
2 объекта недвижимости 2
Isea Views - это две 18-этажные башни в шикарном жилом комплексе. В комплексе есть открытый бассейн с дорожкой для плавания, площадка для игры в падель, петанк, настольный теннис, лужайка для гольфа, смотровая площадка на соляные равнины и детская игровая площадка. Также в одной из башен ест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
74.0 – 109.0
1,04 млн – 1,92 млн
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$481,227
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$462,651
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Рохалес, Испания
от
$357,877
Год сдачи 2026
Квартиры класса люкс с 2 и 3 спальнями и общим бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес Эти эксклюзивные резиденции, расположенные в престижной урбанизации Сьюдад-Кесада в Рохалесе, предлагают идеальное сочетание уединения и элегантности. Этот район славится своей живописной природой, ярким междун…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Ориуэла, Испания
от
$312,672
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — трет…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$461,561
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$343,136
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Сьюдад-Кесада Сьюдад-Кесада — это развитая и динамичная урбанизация на побережье Коста-Бланка, отличающаяся интернациональной атмосферой, круглогодичной инфраструктурой и близостью к живописным пляжам Средиземного моря. Район предл…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$510,250
Год сдачи 2026
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Кальпе, Испания
от
$514,100
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 17
Площадь 115–201 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс INFINIUM III находится в престижном районе Саладар города Кальпе, в непосредственной близости от знаменитого пляжа Ареналь-Бол и оживленного центра города. Это исключительное расположение предоставляет жителям возможность наслаждаться всеми преимуществами прибрежной жизни, име…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Квартира 4 комнаты
201.0
1,02 млн
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$333,475
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Санта-Пола, Испания
от
$314,980
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
BAHIA Бунгало, красота и функциональность, чтобы наслаждаться жизнью каждого дня, со всеми удобствами.  Потому что ты это заслужил. Цены в стадии строительства и под ключ на июнь 2023 года. Gran Alacant - это район, расположенный на мысе Санта-Пола.  Можно сказать, что это Средиземноморье …
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Callosa de Segura, Испания
от
$270,553
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 76–87 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
76.0
302,402
Дом
87.0
406,964
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$466,592
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
La Mata, Испания
от
$314,172
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 84–113 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс закрытого типа Eden Beach с 3 бассейнами для взрослых и детей, зелеными и спортивными зонами, детской площадкой, паркингом. В стоимость входит: полностью оборудованные ванные комнаты, встроенные шкафы во всем доме, предустановка кондиционера, меблированная и обо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
84.0
331,479
Квартира 3 комнаты
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$542,702
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$324,915
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Дения, Испания
от
$699,111
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря в частном комплексе в Дении, Аликанте Расположенные в Дении, портовом городе провинции Аликанте, квартиры у моря в Испании представляют собой идеальное место для любителей пляжного отдыха. Они находятся на первой линии великолепного побережья Средиземного моря. Этот п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Finestrat, Испания
от
$518,032
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 109–136 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс SEAVIEW 6, расположенный в престижной зоне Коста-Бланки, предлагает уникальное сочетание природной красоты и городского комфорта. В окружении гор и с потрясающим видом на Средиземное море, комплекс обеспечивает спокойную атмосферу. В то же время, он находится всего в нескольки…
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$479,456
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$290,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78–79 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону. В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$564,096
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$261,340
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Дения, Испания
от
$287,860
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 52–112 м²
7 объектов недвижимости 7
Caelus — это первый проект в комплексе Talasa Utopian Village, который на начальном этапе включает 51 квартиру с одной, двумя и тремя спальнями. Здания Talasa Caelus спроектированы как компактные и эффективные объемы, обеспечивающие оптимальную температуру в вашем доме как зимой, так и летом…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
283,793
Квартира 2 комнаты
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Квартира 3 комнаты
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Таунхаус
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$373,181
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Ориуэла, Испания
от
$209,982
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Чувствуете это ощущение террасы? AMANECER X объединяет роскошь и функциональность во вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов с различными текстурами и превосходной отделкой.Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощ…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Ориуэла, Испания
от
$293,080
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 92–110 м²
3 объекта недвижимости 3
Комплекс Ciñuelica состоит из четырех многоквартирных домов, в общей сложности 64 квартиры с 2 и 3 спальнями и 14 бунгало с 3 спальнями. Жилой комплекс построен с зонами общего пользования, включающими 3 бассейна, 2 джакузи, а также спортивную и детскую зону, где можно насладиться хорошим…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
92.0
383,818
Квартира 3 комнаты
94.0
452,440
Бунгало
110.0
383,818
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$398,816
Год сдачи 2026
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$299,112
Год сдачи 2026
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$268,435
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$270,450
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$385,812
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$767,636
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$260,167
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$594,500
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Испания
от
$239,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 75–77 м²
3 объекта недвижимости 3
Квартиры с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. В нескольких метрах от всех наших услуг: супермаркет, рестораны, аптека, корты для падл-тенниса, английский боулинг, поле для гольфа… Отделка высочайшего качества. Большая общественная зона с бассейном.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$415,222
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
от
$312,832
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 88–102 м²
4 объекта недвижимости 4
Современный жилой комплекс, расположенный в Миль Пламерас, идеально интегрированный в привилегированную среду, всего в 750 метрах от одного из лучших пляжей Средиземного моря. Первый этап состоит из 24 квартир высшего качества с 2 и 3 спальнями и 12 бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
88.0
359,393 – 464,071
Квартира 3 комнаты
102.0
378,003 – 436,157
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Торревьеха, Испания
от
$300,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 67–89 м²
9 объектов недвижимости 9
Здание состоит из 12 квартир. Общий бассейн на крыше здания.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Квартира 3 комнаты
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Санта-Пола, Испания
от
$353,679
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
La Costa Blanca ... Скрытое место в El Levante Español, которое может быть невероятно доступным. Апартаменты с фронтальным видом на Средиземное море и пляжи с золотым песком. Дома построены по высоким стандартам в прекрасном жилом комплексе в Гран Алькант. С собственной террасы вы с…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Жилой комплекс Amaneser X
Жилой комплекс Amaneser X
Жилой комплекс Amaneser X
Жилой комплекс Amaneser X
Жилой комплекс Amaneser X
Callosa de Segura, Испания
от
$276,572
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 75–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс Amanecer X состоит из 108 квартир с большими террасами. 108 квартир с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. 8 блоков, разделенных на первый этаж, первый этаж, второй этаж и пентхаусы с частной террасой-солярием. Каждый со своим индивидуальным лифтом
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
75.0 – 76.0
316,359 – 382,655
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Рохалес, Испания
от
$363,764
Год сдачи 2026
Квартиры класса люкс с 2 и 3 спальнями и общим бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес Эти эксклюзивные резиденции, расположенные в престижной урбанизации Сьюдад-Кесада в Рохалесе, предлагают идеальное сочетание уединения и элегантности. Этот район славится своей живописной природой, ярким междун…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Дения, Испания
от
$266,049
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 63–140 м²
3 объекта недвижимости 3
В Edenia каждый ваш день будет наполнен светом Средиземноморья. Расположенный всего в 200 метрах от пляжа, этот жилой комплекс в Эль-Верхеле позволяет наслаждаться морем в нескольких шагах, вдыхая спокойствие естественной и расслабленной обстановки. Комплекс предлагает дома с 1, 2 и 3 спа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
267,510
Квартира 2 комнаты
95.0
393,123
Квартира 3 комнаты
140.0
486,170
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$368,472
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Кальпе, Испания
от
$423,948
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Площадь 94–113 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс Lagune Homes находится в Кальпе, в непосредственной близости от природного заповедника Лас-Салинас и всего в нескольких минутах пешком от знаменитого пляжа Ла Фосса, а также в 10 минутах ходьбы от пляжа Ареналь. Два десятиэтажных здания с оригинальной архитектурой предлагают н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
94.0
433,831 – 488,496
Квартира 3 комнаты
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$361,409
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Вильяхойоса, Испания
от
$351,566
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 48–115 м²
3 объекта недвижимости 3
Уникальный дизайн с высококачественным строительством и материалами премиум-класса. Жилой комплекс Azure Residencial расположен всего в нескольких метрах от пляжа, в окружении гор. В зонах общественного пользования есть бассейн, обширные сады, детская площадка, полностью оборудованный тренаж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
346,599
Квартира 3 комнаты
91.0 – 115.0
587,358 – 733,325
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Кальпе, Испания
от
$345,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Откройте для себя эксклюзивный новый проект, который переосмысливает концепцию роскошной жизни на побережье Коста-Бланка. Расположенный в самом сердце Кальпе, этот инновационный комплекс предлагает идеальное сочетание современного дизайна, устойчивости и комфорта, созданный для тех, кто ищет…
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$374,359
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Вильяхойоса, Испания
от
$381,663
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Площадь 74–226 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс Alonis Living Playa del Torres выделяется своей инновационной и элегантной архитектурой и находится всего менее чем в 5 минутах ходьбы от идиллического Playa del Torres. Это идеальное место для тех, кто мечтает каждый день наслаждаться морским бризом, средиземноморским солнцем…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
378,003
Квартира 2 комнаты
106.0 – 226.0
436,157 – 751,353
Квартира 3 комнаты
131.0
531,530
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Finestrat, Испания
от
$858,199
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 130–170 м²
2 объекта недвижимости 2
Essential House - это проект отдельно стоящих домов с 3 или 4 спальнями и 3 полными ванными комнатами, две из которых - ensuite. Участки площадью от 590 до 700 м2 выходят на южную сторону, с них открывается вид на море и горы, а свет заливает все комнаты. В домах установлены кондиционеры,…
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Finestrat, Испания
от
$364,171
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и потрясающим видом на Средиземное море в Финестрате Расположенные в Финестрате — одном из самых тихих и престижных районов Коста-Бланки — эти роскошные квартиры предлагают умиротворённый образ жизни в окружении природы, полей для гольфа и живописных пляжей Средиземног…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Торревьеха, Испания
от
$335,391
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 146 м²
1 объект недвижимости 1
Ocean Dream by TM расположен в привилегированном районе Пунта Прима: рядом с охраняемой природной зоной Ло Феррис, всего в 300 метрах от пляжа Кала Питерас и всего в 5 минутах от Торревьехи. В урбанизации будет в общей сложности 36 домов с 2 и 3 спальнями, 2 ванными комнатами и необыкновенны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
146.0
479,191
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Торревьеха, Испания
от
$250,597
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 78–179 м²
9 объектов недвижимости 9
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между природным парком Ла-Мата и Розовой лагуной Торревьехи. Laguna Rosa будет состоять из 240 домов различных типов, таких как квартиры, бунгало, дуплексы и отдельно стоящие виллы с 1, 2 и 3 спальнями с 1,…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
266,347
Квартира 2 комнаты
98.0 – 149.0
309,381 – 365,209
Квартира 3 комнаты
129.0 – 179.0
376,840 – 440,809
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$323,738
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$412,895
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Ориуэла, Испания
от
$311,136
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 72–121 м²
5 объектов недвижимости 5
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
72.0
348,809
Квартира 3 комнаты
82.0 – 84.0
343,110 – 383,818
Дом
121.0
668,774
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Дения, Испания
от
$414,331
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря в частном комплексе в Дении, Аликанте Расположенные в Дении, портовом городе провинции Аликанте, квартиры у моря в Испании представляют собой идеальное место для любителей пляжного отдыха. Они находятся на первой линии великолепного побережья Средиземного моря. Этот п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$292,086
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Испания
от
$170,777
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 69–98 м²
2 объекта недвижимости 2
Residencial Riomar представляет собой закрытую по периметру урбанизацию с 46 медицинскими апартаментами с 1 и 2 спальнями, с парковкой в ​​подвале, распределенными в блоке с цокольным этажом и 2 этажами. Если у вас есть какие-либо ограничения подвижности, вам не о чем беспокоиться, поскольку…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0 – 98.0
182,604 – 211,682
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Торревьеха, Испания
от
$484,947
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 72–106 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый комплекс в Пунта Прима, Аликанте, на берегу моря, с домами с 2 или 3 спальнями, 2 ванными комнатами и большими террасами. В местах общего пользования будут бассейны, детская игровая площадка и большие сады. С видом на море, на первой линии или в нескольких метрах от пляжа. Видеонаблюде…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
72.0
522,225
Квартира 3 комнаты
106.0
667,611
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$491,985
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Бенидорм, Испания
от
$470,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Площадь 76–423 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс  Sunset Sailors by TM расположен в привилегированном районе пляжа Пониенте, всего в 50 метрах. В урбанизации квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями с впечатляющим видом на море и большими террасами, которые позволят вам ощутить уникальное ощущение плавания, не выходя из дома. Места общего…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
76.0
576,890
Квартира 2 комнаты
109.0
709,482 – 778,104
Квартира 3 комнаты
134.0 – 423.0
843,237 – 2,31 млн
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Вильяхойоса, Испания
от
$292,421
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 58–127 м²
4 объекта недвижимости 4
Откройте для себя Вильяхойосу в нашем новом жилом комплексе, расположенном в самом сердце города, всего в нескольких шагах от центрального пляжа. Здесь вы найдете апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, предлагающие вид на море и удобство центрального расположения. В комплексе представлены новы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
58.0
289,608
Квартира 2 комнаты
82.0
486,751
Квартира 3 комнаты
90.0 – 127.0
662,959 – 924,304
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$400,258
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$542,702
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Ориуэла, Испания
от
$347,414
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — трет…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$726,716
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$466,182
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"
Альтеа, Испания
от
$1,15 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Ла-Нусия, Испания
от
$484,693
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 162 м²
1 объект недвижимости 1
Современный проектно-строительный поселок, где вы можете наслаждаться климатом, солнечным светом круглый год, захватывающими видами на бухты Бенидорм и Альбир и вести здоровый образ жизни. Он находится недалеко от всех служб и спортивного центра Ла Нусия. Размеры домов и их конфигурация дела…
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$545,439
Год сдачи 2026
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$395,549
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$338,468
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…