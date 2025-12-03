  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Пилар-де-ла-Орадада
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

Торревьеха
11
Марбелья
14
Бенидорм
4
Аликанте
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$466,592
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$479,456
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
от
$312,832
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 88–102 м²
4 объекта недвижимости 4
Современный жилой комплекс, расположенный в Миль Пламерас, идеально интегрированный в привилегированную среду, всего в 750 метрах от одного из лучших пляжей Средиземного моря. Первый этап состоит из 24 квартир высшего качества с 2 и 3 спальнями и 12 бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
88.0
359,393 – 464,071
Квартира 3 комнаты
102.0
378,003 – 436,157
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Karon PhuketKaron Phuket
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$726,716
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$631,479
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$480,570
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$427,825
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти