Квартира в новостройке Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас

Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас

Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окружённый живописными ландшафтами и солеными озёрами, город является отличным местом для тех, кто ценит уединение, но не хочет отказываться от удобства проживания вблизи необходимых объектов инфраструктуры. Благодаря своему расположению, он идеально подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания.

От комплекса легко добраться до всего нужного: магазины и рестораны — в 600 метрах, а центр города — всего в 1 км. Гольф-клуб Villamartín находится в 6,8 км, торговый центр La Zenia Boulevard — в 9,1 км, а пляжи Ориуэла-Коста, например Плайя-Фламенка, — примерно в 10,7 км. До Торревьехи — 13,6 км, до Мурсии — около 58 км. Ближайшие аэропорты — Мурсия (61,2 км) и Аликанте (63,5 км) – оба в пределах часа езды.

Жилой комплекс представляет собой новое 7-этажное жилое здание с элегантным современным дизайном. Здесь есть просторная общая территория, большой бассейн, зеленые зоны, подземная парковка и кладовые. Для удобства предусмотрен лифт, который позволяет легко добраться до всех этажей.

Апартаменты в Сан-Мигель-де-Салинас предлагаются с разными планировками — с 2 или 3 спальнями и 2 ванными комнатами. Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады, а на верхнем — солярии с панорамным видом. В каждой квартире есть кухня открытой планировки и гостиная, которые выходят на просторные террасы, идеально подходящие для наслаждения средиземноморским климатом. Весь комплекс отделан высококачественными материалами, обеспечивающими стиль и комфорт.

ALC-01074