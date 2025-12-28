Торревьеха, Испания

Ocean Dream by TM расположен в привилегированном районе Пунта Прима: рядом с охраняемой природной зоной Ло Феррис, всего в 300 метрах от пляжа Кала Питерас и всего в 5 минутах от Торревьехи. В урбанизации будет в общей сложности 36 домов с 2 и 3 спальнями, 2 ванными комнатами и необыкновенны…