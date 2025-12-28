  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Торревьехе, Испания

Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$324,915
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$337,864
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Eden Beach
La Mata, Испания
от
$314,172
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 84–113 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс закрытого типа Eden Beach с 3 бассейнами для взрослых и детей, зелеными и спортивными зонами, детской площадкой, паркингом. В стоимость входит: полностью оборудованные ванные комнаты, встроенные шкафы во всем доме, предустановка кондиционера, меблированная и обо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
84.0
335,573
Квартира 3 комнаты
101.0 – 113.0
624,048 – 682,921
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
OneOne
Торревьеха, Испания
от
$271,510
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 73–101 м²
5 объектов недвижимости 5
Residencial "La Isla III "  представляет собой городской комплекс, состоящий из 44 двухквартирных квартир с 2 и 3 спальнями. В комплексе есть большой сад общего пользования, общий бассейн. Жилой комплекс расположен рядом со всеми видами услуг и примерно в 500 метрах от  пляжа Лос Локос. R…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
73.0 – 80.0
324,034 – 334,631
Квартира 3 комнаты
81.0 – 101.0
334,631 – 379,728
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Торревьеха, Испания
от
$344,228
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 71–89 м²
2 объекта недвижимости 2
В этом жилом районе в вашем распоряжении будут дома с 2 или 3 спальнями в современном здании. В зонах общего пользования будут 3 бассейна, тренажерный зал, корт для падел-тенниса и большие сады.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
71.0 – 89.0
417,995 – 428,592
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Торревьеха, Испания
от
$300,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 67–89 м²
9 объектов недвижимости 9
Здание состоит из 12 квартир. Общий бассейн на крыше здания.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
67.0 – 77.0
234,313 – 363,832
Квартира 3 комнаты
78.0 – 89.0
328,509 – 458,028
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом KASIA V
Торревьеха, Испания
от
$389,523
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
В Торревьехе, жемчужине побережья Коста-Бланка, создается новая икона недвижимости: Kasia V, новейший жилой проект. Этот пятиэтажный жилой комплекс из 34 квартир переосмысливает концепцию роскоши и комфорта в центре города. Kasia V величественно расположен в самом центре Торревьехи и заре…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
85.0
387,381
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Торревьеха, Испания
от
$250,597
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 78–179 м²
9 объектов недвижимости 9
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между природным парком Ла-Мата и Розовой лагуной Торревьехи. Laguna Rosa будет состоять из 240 домов различных типов, таких как квартиры, бунгало, дуплексы и отдельно стоящие виллы с 1, 2 и 3 спальнями с 1,…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
269,636
Квартира 2 комнаты
98.0 – 149.0
313,202 – 369,719
Квартира 3 комнаты
129.0 – 179.0
381,494 – 446,254
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Торревьеха, Испания
от
$335,391
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 146 м²
1 объект недвижимости 1
Ocean Dream by TM расположен в привилегированном районе Пунта Прима: рядом с охраняемой природной зоной Ло Феррис, всего в 300 метрах от пляжа Кала Питерас и всего в 5 минутах от Торревьехи. В урбанизации будет в общей сложности 36 домов с 2 и 3 спальнями, 2 ванными комнатами и необыкновенны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
146.0
485,109
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Торревьеха, Испания
от
$484,947
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 72–106 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый комплекс в Пунта Прима, Аликанте, на берегу моря, с домами с 2 или 3 спальнями, 2 ванными комнатами и большими террасами. В местах общего пользования будут бассейны, детская игровая площадка и большие сады. С видом на море, на первой линии или в нескольких метрах от пляжа. Видеонаблюде…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
72.0
528,675
Квартира 3 комнаты
106.0
675,856
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Nalia Resort
Торревьеха, Испания
от
$292,697
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 131 м²
1 объект недвижимости 1
Nalia Resort – роскошь в Торревьехе. Торревьеха — один из туристических городов номер один на побережье Коста Бланка благодаря своим пляжам и природным паркам, таким как Лагуна Роза. По этой причине компания Immosol, как застройщик, имеет один из своих звездных проектов в этом городе Аликант…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
