  2. Испания
  3. Кальпе
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Кальпе, Испания

Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Кальпе, Испания
от
$857,253
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Площадь 74–109 м²
2 объекта недвижимости 2
Isea Views - это две 18-этажные башни в шикарном жилом комплексе. В комплексе есть открытый бассейн с дорожкой для плавания, площадка для игры в падель, петанк, настольный теннис, лужайка для гольфа, смотровая площадка на соляные равнины и детская игровая площадка. Также в одной из башен ест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
74.0 – 109.0
1,04 млн – 1,92 млн
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Кальпе, Испания
от
$514,100
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 17
Площадь 115–201 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс INFINIUM III находится в престижном районе Саладар города Кальпе, в непосредственной близости от знаменитого пляжа Ареналь-Бол и оживленного центра города. Это исключительное расположение предоставляет жителям возможность наслаждаться всеми преимуществами прибрежной жизни, име…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Квартира 4 комнаты
201.0
1,02 млн
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Кальпе, Испания
от
$423,948
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Площадь 94–113 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс Lagune Homes находится в Кальпе, в непосредственной близости от природного заповедника Лас-Салинас и всего в нескольких минутах пешком от знаменитого пляжа Ла Фосса, а также в 10 минутах ходьбы от пляжа Ареналь. Два десятиэтажных здания с оригинальной архитектурой предлагают н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
94.0
433,831 – 488,496
Квартира 3 комнаты
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Кальпе, Испания
от
$345,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Откройте для себя эксклюзивный новый проект, который переосмысливает концепцию роскошной жизни на побережье Коста-Бланка. Расположенный в самом сердце Кальпе, этот инновационный комплекс предлагает идеальное сочетание современного дизайна, устойчивости и комфорта, созданный для тех, кто ищет…
Агентство
EspanaTour
