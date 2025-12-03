  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Бенидорме, Испания

Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Бенидорм, Испания
от
$470,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Площадь 76–423 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс  Sunset Sailors by TM расположен в привилегированном районе пляжа Пониенте, всего в 50 метрах. В урбанизации квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями с впечатляющим видом на море и большими террасами, которые позволят вам ощутить уникальное ощущение плавания, не выходя из дома. Места общего…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
76.0
576,890
Квартира 2 комнаты
109.0
709,482 – 778,104
Квартира 3 комнаты
134.0 – 423.0
843,237 – 2,31 млн
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Бенидорм, Испания
от
$284,521
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 22
Площадь 56–59 м²
7 объектов недвижимости 7
Новое здание SLIM TOWER в городе Бенидормм с инновационным и авангардным архитектурным дизайном.  Дом оснащён системой кондиционирования с распределением воздуха через воздуховоды, а также механической системой вентиляции, которая обеспечивает чистый и здоровый воздух в помещениях и соотв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0 – 59.0
469,828 – 554,094
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Бенидорм, Испания
от
$435,197
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 24
Площадь 97–372 м²
5 объектов недвижимости 5
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower by TM. Привилегированное расположение, рядом с гольф-клубом Las Rejas Golf, всего в 1 км от пляжа Поньенте, с отличным сообщением с автомагистралями N-332 и AP7. Eagle Tower by TM будет состоять из одной башни с разнообразн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
97.0 – 120.0
481,517 – 516,410
Квартира 3 комнаты
117.0 – 325.0
544,324 – 930,468
Квартира 4 комнаты
372.0
1,03 млн
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Бенидорм, Испания
от
$406,286
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 160–229 м²
4 объекта недвижимости 4
Бунгало расположено в современном комплексе LUZ 2 – Balcón de Finestrat. В комплексе есть общий бассейн, тренажерный зал и места для занятия спортом не покидая территорию комплекса.
Агентство
EspanaTour
