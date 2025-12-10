  1. Realting.com
  Испания
  Сагунто
  Жилой комплекс Castillo de Sagunto

Жилой комплекс Castillo de Sagunto

Сагунто, Испания
Цена по запросу
13
ID: 33070
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    автономное сообщество Валенсия
  • Город
    Сагунто

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Castillo de Sagunto — современный жилой комплекс нового поколения
Новый проект в одном из самых перспективных районов Сагунто, в окружении современной инфраструктуры и в непосредственной близости к будущему технологическому кластеру региона. Архитектура здания выполнена в минималистичном средиземноморском стиле, с выразительными фасадами и просторными террасами, что хорошо видно на рендерах фасада (стр. 3–5).

Комплекс включает светлые квартиры с продуманными планировками, большими окнами, современными кухнями открытого типа и приватными зонами отдыха. Интерьеры демонстрируют сочетание натуральных материалов, качественного освещения и эргономичного дизайна (стр. 7–14).

Каждый уровень здания спроектирован с акцентом на комфорт жителей: просторные балконы, функциональные жилые зоны, оптимальная ориентация и эффективное использование пространства (планы этажей стр. 16–20).

Castillo de Sagunto — идеальное решение для тех, кто ищет современное жилье в растущем и динамичном районе с высоким инвестиционным потенциалом.

Местонахождение на карте

Сагунто, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Alonis Living
Вильяхойоса, Испания
от
$381,663
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$1,05 млн
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Дения, Испания
от
$699,111
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach"
Малага, Испания
от
$847,604
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$745,524
Вы просматриваете
Жилой комплекс Castillo de Sagunto
Сагунто, Испания
Цена по запросу
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$767,636
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Агентство
Scat Realty
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$853,490
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Realting.com
Актуальные новости в Испании
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Где не стоит покупать недвижимость в Испании: обзор проблемных регионов
21.10.2025
Где не стоит покупать недвижимость в Испании: обзор проблемных регионов
Где можно купить квартиру в Испании недорого? Топ самых доступных муниципалитетов
17.10.2025
Где можно купить квартиру в Испании недорого? Топ самых доступных муниципалитетов
ВНЖ в Испании 2025: все альтернативы закрытой Золотой визе
02.10.2025
ВНЖ в Испании 2025: все альтернативы закрытой Золотой визе
Недвижимость на Канарских островах: доходные квартиры и лучшие районы для инвестиций
25.09.2025
Недвижимость на Канарских островах: доходные квартиры и лучшие районы для инвестиций
Показать все публикации