Жилой комплекс Castillo de Sagunto

Castillo de Sagunto — современный жилой комплекс нового поколения

Новый проект в одном из самых перспективных районов Сагунто, в окружении современной инфраструктуры и в непосредственной близости к будущему технологическому кластеру региона. Архитектура здания выполнена в минималистичном средиземноморском стиле, с выразительными фасадами и просторными террасами, что хорошо видно на рендерах фасада (стр. 3–5).

Комплекс включает светлые квартиры с продуманными планировками, большими окнами, современными кухнями открытого типа и приватными зонами отдыха. Интерьеры демонстрируют сочетание натуральных материалов, качественного освещения и эргономичного дизайна (стр. 7–14).

Каждый уровень здания спроектирован с акцентом на комфорт жителей: просторные балконы, функциональные жилые зоны, оптимальная ориентация и эффективное использование пространства (планы этажей стр. 16–20).

Castillo de Sagunto — идеальное решение для тех, кто ищет современное жилье в растущем и динамичном районе с высоким инвестиционным потенциалом.