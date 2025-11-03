  1. Realting.com
Квартира в новостройке Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле

Ориуэла, Испания
от
$277,931
50
ID: 32872
Дата обновления: 13.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    автономное сообщество Валенсия
  • Район
    Вега-Баха-дель-Сегура
  • Город
    Ориуэла

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте

Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — третий по величине город Валенсийского сообщества. Такое стратегическое расположение делает покупку квартиры в Ориуэле отличным выбором как для комфортной жизни, так и для выгодной инвестиции в одном из самых привлекательных регионов Испании.

Апартаменты удобно расположены в нескольких минутах ходьбы от поля для гольфа, в 5,5 км от парка приключений Rufete, где можно заняться стрельбой из лука, верховой ездой и катанием на квадроциклах. Традиционный испанский город Сан-Мигель-де-Салинас находится всего в 8 км, больница Торревьехи — в 14 км, пляж — примерно в 16 км, а международные аэропорты Аликанте и Мурсия — примерно в 60 км.

Апартаменты на продажу в Ориуэле, Аликанте, расположены в жилом комплексе, на территории которого есть общая парковка, большой общий бассейн и зеленые зоны

Стильные апартаменты располагают хорошо оборудованными спальнями, каждая из которых оснащена встроенными шкафами. В главной спальне предусмотрена отдельная ванная комната с душевой кабиной. Просторная гостиная с большими окнами во французском стиле выходит на солнечную террасу. В апартаментах предусмотрена современная кухня открытой планировки, объединённая с обеденной зоной, а также дополнительная гостевая ванная комната. Количество комнат может варьироваться в зависимости от выбранной планировки. В некоторых вариантах апартаментов предусмотрен собственный сад или солярий.


ALC-00440

