  2. Испания
  3. Марина-Альта
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Марине-Альте, Испания

Дения
5
Кальпе
4
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Кальпе, Испания
от
$857,253
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Площадь 74–109 м²
2 объекта недвижимости 2
Isea Views - это две 18-этажные башни в шикарном жилом комплексе. В комплексе есть открытый бассейн с дорожкой для плавания, площадка для игры в падель, петанк, настольный теннис, лужайка для гольфа, смотровая площадка на соляные равнины и детская игровая площадка. Также в одной из башен ест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
74.0 – 109.0
1,04 млн – 1,92 млн
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Кальпе, Испания
от
$514,100
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 17
Площадь 115–201 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс INFINIUM III находится в престижном районе Саладар города Кальпе, в непосредственной близости от знаменитого пляжа Ареналь-Бол и оживленного центра города. Это исключительное расположение предоставляет жителям возможность наслаждаться всеми преимуществами прибрежной жизни, име…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Квартира 4 комнаты
201.0
1,02 млн
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Показать все Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Дения, Испания
от
$699,111
Дения, Испания
от
$699,111
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря в частном комплексе в Дении, Аликанте Расположенные в Дении, портовом городе провинции Аликанте, квартиры у моря в Испании представляют собой идеальное место для любителей пляжного отдыха. Они находятся на первой линии великолепного побережья Средиземного моря. Этот п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Дения, Испания
от
$287,860
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 52–112 м²
7 объектов недвижимости 7
Caelus — это первый проект в комплексе Talasa Utopian Village, который на начальном этапе включает 51 квартиру с одной, двумя и тремя спальнями. Здания Talasa Caelus спроектированы как компактные и эффективные объемы, обеспечивающие оптимальную температуру в вашем доме как зимой, так и летом…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
283,793
Квартира 2 комнаты
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Квартира 3 комнаты
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Таунхаус
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Дения, Испания
от
$266,049
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 63–140 м²
3 объекта недвижимости 3
В Edenia каждый ваш день будет наполнен светом Средиземноморья. Расположенный всего в 200 метрах от пляжа, этот жилой комплекс в Эль-Верхеле позволяет наслаждаться морем в нескольких шагах, вдыхая спокойствие естественной и расслабленной обстановки. Комплекс предлагает дома с 1, 2 и 3 спа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
267,510
Квартира 2 комнаты
95.0
393,123
Квартира 3 комнаты
140.0
486,170
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Кальпе, Испания
от
$423,948
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Площадь 94–113 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс Lagune Homes находится в Кальпе, в непосредственной близости от природного заповедника Лас-Салинас и всего в нескольких минутах пешком от знаменитого пляжа Ла Фосса, а также в 10 минутах ходьбы от пляжа Ареналь. Два десятиэтажных здания с оригинальной архитектурой предлагают н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
94.0
433,831 – 488,496
Квартира 3 комнаты
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Кальпе, Испания
от
$345,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Откройте для себя эксклюзивный новый проект, который переосмысливает концепцию роскошной жизни на побережье Коста-Бланка. Расположенный в самом сердце Кальпе, этот инновационный комплекс предлагает идеальное сочетание современного дизайна, устойчивости и комфорта, созданный для тех, кто ищет…
Агентство
EspanaTour
