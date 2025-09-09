  1. Realting.com
  Испания
  Rojales
  4. Квартира в новостройке Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес

Квартира в новостройке Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес

Rojales, Испания
от
$393,194
;
24
ID: 27773
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Rojales

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Квартиры класса люкс с 2 и 3 спальнями и общим бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес

Эти эксклюзивные резиденции, расположенные в престижной урбанизации Сьюдад-Кесада в Рохалесе, предлагают идеальное сочетание уединения и элегантности. Этот район славится своей живописной природой, ярким международным сообществом и доступом к первоклассной инфраструктуре. К услугам жителей – разнообразие ресторанов, бутиков и развлекательных заведений – и все это на фоне прекрасных пейзажей и средиземноморского очарования.

Квартиры на продажу в Рохалесе, Аликанте, идеально расположены для комфортного проживания. Супермаркет премиум-класса всего в 0,5 км, а рестораны и кафе — в 1 км. Поклонники гольфа оценят поле, которое находится в 3 км. Любители природы могут посетить красивый природный парк Ла-Мата всего в 5 км. Золотые пляжи Гуардамара и Торревьехи, включая пляжи Лес-Ортигес и Эль-Монкайо, находятся в 6-8 км, а аэропорт Аликанте – всего в 40 км.

Этот великолепно спроектированный жилой комплекс предлагает уникальное место для жизни с ухоженными садами, бассейном в курортном стиле, детской игровой площадкой и частной парковкой. Закрытая территория с системой безопасности обеспечивает полное уединение и спокойствие, создавая идеальные условия для тех, кто ценит комфорт и приватность.

Каждая квартира — это пример современного дизайна, сочетающий элегантность и комфорт. В этих апартаментах с 2 или 3 просторными спальнями и 2 стильными ванными комнатами открытая планировка жилых зон позволяет наслаждаться естественным светом. Квартиры на первом этаже предлагают частные сады, а апартаменты на верхнем этаже — просторные солярии, идеальные для отдыха на солнце. Высококачественные материалы, элегантная отделка и современные кухни и ванные комнаты создают атмосферу роскоши и уюта в этих стильных апартаментах.


ALC-01029

Местонахождение на карте

Rojales, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

