  2. Испания
  3. Бах-Виналопо
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Бахе-Виналопо, Испания

Санта-Пола
2
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Санта-Пола, Испания
от
$353,679
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
La Costa Blanca ... Скрытое место в El Levante Español, которое может быть невероятно доступным. Апартаменты с фронтальным видом на Средиземное море и пляжи с золотым песком. Дома построены по высоким стандартам в прекрасном жилом комплексе в Гран Алькант. С собственной террасы вы с…
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Санта-Пола, Испания
от
$314,980
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
BAHIA Бунгало, красота и функциональность, чтобы наслаждаться жизнью каждого дня, со всеми удобствами.  Потому что ты это заслужил. Цены в стадии строительства и под ключ на июнь 2023 года. Gran Alacant - это район, расположенный на мысе Санта-Пола.  Можно сказать, что это Средиземноморье …
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
