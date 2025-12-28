  1. Realting.com
  Испания
  Ориуэла
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ориуэле, Испания

Ориуэла, Испания
от
$372,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г   Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.   Комплекс состоит из нескольких фаз строите…
Ориуэла, Испания
от
$312,672
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — трет…
Ориуэла, Испания
от
$493,259
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Ориуэла, Испания
от
$347,414
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — трет…
Ориуэла, Испания
от
$382,639
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Ориуэла, Испания
от
$277,931
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — трет…
Ориуэла, Испания
от
$293,080
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 92–110 м²
3 объекта недвижимости
Комплекс Ciñuelica состоит из четырех многоквартирных домов, в общей сложности 64 квартиры с 2 и 3 спальнями и 14 бунгало с 3 спальнями. Жилой комплекс построен с зонами общего пользования, включающими 3 бассейна, 2 джакузи, а также спортивную и детскую зону, где можно насладиться хорошим…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
92.0
388,558
Квартира 3 комнаты
94.0
458,028
Бунгало
110.0
388,558
Dehesa de Campoamor, Испания
от
$170,777
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 69–98 м²
2 объекта недвижимости
Residencial Riomar представляет собой закрытую по периметру урбанизацию с 46 медицинскими апартаментами с 1 и 2 спальнями, с парковкой в ​​подвале, распределенными в блоке с цокольным этажом и 2 этажами. Если у вас есть какие-либо ограничения подвижности, вам не о чем беспокоиться, поскольку…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0 – 98.0
184,860 – 214,296
Ориуэла, Испания
от
$209,982
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Чувствуете это ощущение террасы? AMANECER X объединяет роскошь и функциональность во вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов с различными текстурами и превосходной отделкой.Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощ…
Ориуэла, Испания
от
$311,136
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 72–121 м²
5 объектов недвижимости
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
72.0
353,117
Квартира 3 комнаты
82.0 – 84.0
347,348 – 388,558
Дом
121.0
677,034
