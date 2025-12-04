  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Вега-Баха-дель-Сегура
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Торревьеха
11
Рохалес
17
Ориуэла
12
Гуардамар
9
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Ориуэла, Испания
от
$372,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г   Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.   Комплекс состоит из нескольких фаз строите…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Торревьеха, Испания
от
$271,510
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 73–101 м²
5 объектов недвижимости 5
Residencial "La Isla III "  представляет собой городской комплекс, состоящий из 44 двухквартирных квартир с 2 и 3 спальнями. В комплексе есть большой сад общего пользования, общий бассейн. Жилой комплекс расположен рядом со всеми видами услуг и примерно в 500 метрах от  пляжа Лос Локос. R…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Квартира 3 комнаты
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$493,259
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
OneOne
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Гуардамар, Испания
от
$273,515
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Премиальное расположение, с частным сообществом и апартаментами, построенными с учетом комфорта.Несравненный современный волнообразный фасад с элегантными балконами-террасами. Роскошные апартаменты с высокой отделкой, которые привлекают внимание к каждой детали и оживляют ваш испанский дом м…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$462,651
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Рохалес, Испания
от
$357,877
Год сдачи 2026
Квартиры класса люкс с 2 и 3 спальнями и общим бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес Эти эксклюзивные резиденции, расположенные в престижной урбанизации Сьюдад-Кесада в Рохалесе, предлагают идеальное сочетание уединения и элегантности. Этот район славится своей живописной природой, ярким междун…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Ориуэла, Испания
от
$312,672
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — трет…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$343,136
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Сьюдад-Кесада Сьюдад-Кесада — это развитая и динамичная урбанизация на побережье Коста-Бланка, отличающаяся интернациональной атмосферой, круглогодичной инфраструктурой и близостью к живописным пляжам Средиземного моря. Район предл…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$333,475
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Callosa de Segura, Испания
от
$270,553
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 76–87 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
76.0
302,402
Дом
87.0
406,964
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$466,592
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
La Mata, Испания
от
$314,172
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 84–113 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс закрытого типа Eden Beach с 3 бассейнами для взрослых и детей, зелеными и спортивными зонами, детской площадкой, паркингом. В стоимость входит: полностью оборудованные ванные комнаты, встроенные шкафы во всем доме, предустановка кондиционера, меблированная и обо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
84.0
331,479
Квартира 3 комнаты
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$324,915
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$479,456
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$290,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78–79 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону. В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$261,340
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$373,181
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Ориуэла, Испания
от
$209,982
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Чувствуете это ощущение террасы? AMANECER X объединяет роскошь и функциональность во вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов с различными текстурами и превосходной отделкой.Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощ…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Ориуэла, Испания
от
$293,080
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 92–110 м²
3 объекта недвижимости 3
Комплекс Ciñuelica состоит из четырех многоквартирных домов, в общей сложности 64 квартиры с 2 и 3 спальнями и 14 бунгало с 3 спальнями. Жилой комплекс построен с зонами общего пользования, включающими 3 бассейна, 2 джакузи, а также спортивную и детскую зону, где можно насладиться хорошим…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
92.0
383,818
Квартира 3 комнаты
94.0
452,440
Бунгало
110.0
383,818
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$268,435
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$270,450
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$594,500
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Испания
от
$239,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 75–77 м²
3 объекта недвижимости 3
Квартиры с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. В нескольких метрах от всех наших услуг: супермаркет, рестораны, аптека, корты для падл-тенниса, английский боулинг, поле для гольфа… Отделка высочайшего качества. Большая общественная зона с бассейном.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
от
$312,832
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 88–102 м²
4 объекта недвижимости 4
Современный жилой комплекс, расположенный в Миль Пламерас, идеально интегрированный в привилегированную среду, всего в 750 метрах от одного из лучших пляжей Средиземного моря. Первый этап состоит из 24 квартир высшего качества с 2 и 3 спальнями и 12 бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
88.0
359,393 – 464,071
Квартира 3 комнаты
102.0
378,003 – 436,157
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Торревьеха, Испания
от
$300,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 67–89 м²
9 объектов недвижимости 9
Здание состоит из 12 квартир. Общий бассейн на крыше здания.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Квартира 3 комнаты
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Amaneser X
Callosa de Segura, Испания
от
$276,572
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 75–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс Amanecer X состоит из 108 квартир с большими террасами. 108 квартир с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. 8 блоков, разделенных на первый этаж, первый этаж, второй этаж и пентхаусы с частной террасой-солярием. Каждый со своим индивидуальным лифтом
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
75.0 – 76.0
316,359 – 382,655
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Рохалес, Испания
от
$363,764
Год сдачи 2026
Квартиры класса люкс с 2 и 3 спальнями и общим бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес Эти эксклюзивные резиденции, расположенные в престижной урбанизации Сьюдад-Кесада в Рохалесе, предлагают идеальное сочетание уединения и элегантности. Этот район славится своей живописной природой, ярким междун…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$368,472
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Торревьеха, Испания
от
$335,391
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 146 м²
1 объект недвижимости 1
Ocean Dream by TM расположен в привилегированном районе Пунта Прима: рядом с охраняемой природной зоной Ло Феррис, всего в 300 метрах от пляжа Кала Питерас и всего в 5 минутах от Торревьехи. В урбанизации будет в общей сложности 36 домов с 2 и 3 спальнями, 2 ванными комнатами и необыкновенны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
146.0
479,191
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Торревьеха, Испания
от
$250,597
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 78–179 м²
9 объектов недвижимости 9
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между природным парком Ла-Мата и Розовой лагуной Торревьехи. Laguna Rosa будет состоять из 240 домов различных типов, таких как квартиры, бунгало, дуплексы и отдельно стоящие виллы с 1, 2 и 3 спальнями с 1,…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
266,347
Квартира 2 комнаты
98.0 – 149.0
309,381 – 365,209
Квартира 3 комнаты
129.0 – 179.0
376,840 – 440,809
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$323,738
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Ориуэла, Испания
от
$311,136
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 72–121 м²
5 объектов недвижимости 5
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
72.0
348,809
Квартира 3 комнаты
82.0 – 84.0
343,110 – 383,818
Дом
121.0
668,774
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$292,086
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Испания
от
$170,777
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 69–98 м²
2 объекта недвижимости 2
Residencial Riomar представляет собой закрытую по периметру урбанизацию с 46 медицинскими апартаментами с 1 и 2 спальнями, с парковкой в ​​подвале, распределенными в блоке с цокольным этажом и 2 этажами. Если у вас есть какие-либо ограничения подвижности, вам не о чем беспокоиться, поскольку…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0 – 98.0
182,604 – 211,682
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Торревьеха, Испания
от
$484,947
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 72–106 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый комплекс в Пунта Прима, Аликанте, на берегу моря, с домами с 2 или 3 спальнями, 2 ванными комнатами и большими террасами. В местах общего пользования будут бассейны, детская игровая площадка и большие сады. С видом на море, на первой линии или в нескольких метрах от пляжа. Видеонаблюде…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
72.0
522,225
Квартира 3 комнаты
106.0
667,611
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$400,258
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Ориуэла, Испания
от
$347,414
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — трет…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$726,716
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$466,182
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$338,468
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом KASIA V
Многоквартирный жилой дом KASIA V
Торревьеха, Испания
от
$389,523
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
В Торревьехе, жемчужине побережья Коста-Бланка, создается новая икона недвижимости: Kasia V, новейший жилой проект. Этот пятиэтажный жилой комплекс из 34 квартир переосмысливает концепцию роскоши и комфорта в центре города. Kasia V величественно расположен в самом центре Торревьехи и заре…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
85.0
382,655
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$394,371
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Рохалес, Испания
от
$336,687
Год сдачи 2026
Квартиры класса люкс с 2 и 3 спальнями и общим бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес Эти эксклюзивные резиденции, расположенные в престижной урбанизации Сьюдад-Кесада в Рохалесе, предлагают идеальное сочетание уединения и элегантности. Этот район славится своей живописной природой, ярким междун…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$274,348
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой квартал Euromarina Villas
Жилой квартал Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$435,468
Варианты отделки С отделкой
Площадь 131–205 м²
8 объектов недвижимости 8
Euromarina представляет свою избранную коллекцию роскошных вилл на Коста Бланка и Коста Калида , архитектурные жемчужины, расположенные в самых идиллических уголках побережья Средиземного моря.  Представьте себе, что вы просыпаетесь под шум волн, загораете более 300 дней в году и имеете с…
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$337,864
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$425,684
Год сдачи 2025
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями и собственными садами в Сьюдад-Кесада Эти квартиры расположены в востребованной урбанизации Сьюдад-Кесада — районе, который идеально сочетает спокойную атмосферу с удобным доступом ко всем необходимым удобствам. Здесь царит активная, но уютная жизнь: кр…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$292,086
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Duly Lo Marabu Villas
Жилой комплекс Duly Lo Marabu Villas
Рохалес, Испания
от
$495,320
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 107–123 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону. В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Ориуэла, Испания
от
$277,931
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — трет…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$412,030
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс SaliSol RESORT
Жилой комплекс SaliSol RESORT
Гуардамар, Испания
от
$262,315
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 79 м²
3 объекта недвижимости 3
Закрытый комплекс с бассейном, зеленой зоной, круглогодичным спа-салоном. На территории есть коворкинг-пространство, умное почтовое отделение, круглосуточная кофейня, зарядка для электромобилей и скутеров, а также детская игровая площадка. Высокоскоростной волоконно-оптический интернет. Р…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
79.0
293,098 – 315,196
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Residencial Moma II
Жилой комплекс Residencial Moma II
Benijofar, Испания
от
$267,071
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 117–218 м²
3 объекта недвижимости 3
Дома в Residencial Moma II имеют две, три или четыре спальни и площадь застройки от 97 м², дополненную просторными террасами от 20 м². Жильцы смогут пользоваться общим бассейном, возможностью гаража и современной американской кухней. Юго-западная ориентация обеспечивает отличное естественное…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
218.0
467,560
Квартира 3 комнаты
117.0 – 154.0
329,153 – 393,123
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$631,479
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$480,570
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Жилой комплекс AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Рохалес, Испания
от
$406,622
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 94–137 м²
3 объекта недвижимости 3
AREAbeach IV предлагает 30 исключительных домов , каждый из которых имеет частные участки, летние кухни и бассейны. Каждая деталь тщательно отобрана, чтобы гарантировать высококачественную отделку и урбанизацию, которая максимально заботится о каждом аспекте вашего благополучия.
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Navale Residencial
Гуардамар, Испания
от
$269,826
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 96 м²
3 объекта недвижимости 3
Navale Residencial - оазис спокойствия напротив впечатляющего природного парка Лас-Дунас и моря. Этот современный 10-этажный жилой комплекс предлагает 18 квартир плюс 2 пентхауса с помещениями общего пользования и прямым видом на море с верхних этажей. Помещения общего пользования спроектиро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
96.0
301,239 – 626,903
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$467,360
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Торревьеха, Испания
от
$344,228
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 71–89 м²
2 объекта недвижимости 2
В этом жилом районе в вашем распоряжении будут дома с 2 или 3 спальнями в современном здании. В зонах общего пользования будут 3 бассейна, тренажерный зал, корт для падел-тенниса и большие сады.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
71.0 – 89.0
412,895 – 423,363
Агентство
EspanaTour
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$321,394
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Сьюдад-Кесада Сьюдад-Кесада — это развитая и динамичная урбанизация на побережье Коста-Бланка, отличающаяся интернациональной атмосферой, круглогодичной инфраструктурой и близостью к живописным пляжам Средиземного моря. Район предл…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$427,825
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$277,355
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Рохалес, Испания
от
$413,164
Год сдачи 2026
Квартиры класса люкс с 2 и 3 спальнями и общим бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес Эти эксклюзивные резиденции, расположенные в престижной урбанизации Сьюдад-Кесада в Рохалесе, предлагают идеальное сочетание уединения и элегантности. Этот район славится своей живописной природой, ярким междун…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Nalia Resort
Торревьеха, Испания
от
$292,697
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 131 м²
1 объект недвижимости 1
Nalia Resort – роскошь в Торревьехе. Торревьеха — один из туристических городов номер один на побережье Коста Бланка благодаря своим пляжам и природным паркам, таким как Лагуна Роза. По этой причине компания Immosol, как застройщик, имеет один из своих звездных проектов в этом городе Аликант…
Агентство
EspanaTour
Жилой квартал Euromarina Apartments
Жилой квартал Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$321,327
Варианты отделки С отделкой
Площадь 83–116 м²
4 объекта недвижимости 4
Для тех, кто ищет уединения или анклава спокойствия, роскошные апартаменты Euromarina — идеальный вариант. Благодаря привилегированному расположению на самом ослепительном побережье Испании, эти объекты предлагают не просто дом, но и приглашение жить полной жизнью. Коста -Калида и Коста-Б…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
83.0 – 90.0
345,436 – 365,209
Квартира 3 комнаты
116.0
491,985
Агентство
EspanaTour
