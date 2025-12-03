  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Аликанте, Испания

Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Аликанте, Испания
от
$338,345
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 73–114 м²
3 объекта недвижимости 3
Halar включает 47 современных квартир, спроектированных с учетом принципов устойчивости и уникального дизайна. Квартиры продаются с включенным в стоимость парковочным местом и кладовой. На территории комплекса есть бассейн, ухоженные сады и детская площадка. Дополнительные удобства включа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
73.0
363,464
Квартира 3 комнаты
102.0
480,936
Квартира 4 комнаты
114.0
535,601
