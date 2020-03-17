  1. Realting.com
Жилой комплекс Innova Sun

Callosa de Segura, Испания
от
$270,553
;
6
ID: 23585
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.12.2024

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    автономное сообщество Валенсия
  • Район
    Вега-Баха-дель-Сегура
  • Город
    Callosa de Segura

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соленые озера – бесценный источник важных минералов и лечебных грязей. Лагуна Салада – самое большое соленое озеро региона и близлежащий заповедный парк привлекает туристов со всего мира. Ориуэла Коста – известный испанский гольф-центр. Здесь находятся три известных гольф-клуба Las Ramblas de Orihuela, Campoamor и Villamartin.

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 76.0
Цена за м², USD 3,959
Цена квартиры, USD 299,028
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дом
Площадь, м² 87.0
Цена за м², USD 4,655
Цена квартиры, USD 402,422

Местонахождение на карте

Callosa de Segura, Испания
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

17.03.2020
«Чтобы купить квартиру или дом, нужен счет в местном банке». Какие сложности могут быть при покупке жилья в Испании
11.03.2020
Как получать стабильный доход от покупки недвижимости в Испании? Расскажут эксперты компании Espana Tour
13.01.2020
«За сто тысяч евро реально приобрести квартиру с двумя спальнями в 500 метрах от моря на побережье Коста Бланка». Эксперт о покупке недвижимости в Испании
