Жилой комплекс Innova Sun

Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соленые озера – бесценный источник важных минералов и лечебных грязей. Лагуна Салада – самое большое соленое озеро региона и близлежащий заповедный парк привлекает туристов со всего мира. Ориуэла Коста – известный испанский гольф-центр. Здесь находятся три известных гольф-клуба Las Ramblas de Orihuela, Campoamor и Villamartin.