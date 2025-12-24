Квартира в новостройке Allure Calpe — это эксклюзивный городской курорт премиум-класса

Allure Calpe — это эксклюзивный городской курорт премиум-класса, расположенный в привилегированной части Кальпе, с видами на море и Природный парк Салинас. Проект предлагает роскошные апартаменты с двумя и тремя спальнями, а также впечатляющие пентхаусы. Все апартаменты выполнены в инновационном и устойчивом дизайне и окружены более чем 3 500 м² зелёных зон и высококлассных общественных пространств.

Апартаменты отличаются уникальным интерьерным дизайном:

— напольные покрытия крупного формата (120×120),

— полностью оборудованные встроенные шкафы,

— ванные комнаты с облицовкой формата 120×270 и полной комплектацией сантехники,

— кухни, на сто процентов укомплектованные техникой Miele,

— высокоэффективная климатическая система Mitsubishi Electric (тёплый пол, кондиционирование холод/тепло, горячее водоснабжение),

— моторизованные жалюзи,

— система «умный дом»,

— охранная сигнализация,

— предустановка для зарядки электромобиля,

— гараж и кладовая.

Общественные зоны выводят уровень проживания на новый уровень, сочетая эксклюзивность, комфорт и отдых. На десятом этаже здания расположена элегантная внутренняя общая зона с подогреваемым бассейном и панорамными видами, сауной и полностью оборудованным тренажёрным залом.

Дополнительно комплекс предлагает 3 500 м² открытых пространств, включающих:

— бассейн для взрослых,

— детский бассейн,

— подогреваемый тренировочный бассейн,

— джакузи,

— падел-корт,

— pool bar,

— парковку для электрических велосипедов,

— зону йоги и пилатеса,

— zen-зону,

— просторные озеленённые территории и террасы.