  2. Испания
  3. Кальпе
  Квартира в новостройке Allure Calpe — это эксклюзивный городской курорт премиум-класса

Квартира в новостройке Allure Calpe — это эксклюзивный городской курорт премиум-класса

Кальпе, Испания
от
$821,744
НДС
;
14 1
ID: 33120
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    автономное сообщество Валенсия
  • Город
    Кальпе

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Allure Calpe — это эксклюзивный городской курорт премиум-класса, расположенный в привилегированной части Кальпе, с видами на море и Природный парк Салинас. Проект предлагает роскошные апартаменты с двумя и тремя спальнями, а также впечатляющие пентхаусы. Все апартаменты выполнены в инновационном и устойчивом дизайне и окружены более чем 3 500 м² зелёных зон и высококлассных общественных пространств.

Апартаменты отличаются уникальным интерьерным дизайном:
— напольные покрытия крупного формата (120×120),
— полностью оборудованные встроенные шкафы,
— ванные комнаты с облицовкой формата 120×270 и полной комплектацией сантехники,
— кухни, на сто процентов укомплектованные техникой Miele,
— высокоэффективная климатическая система Mitsubishi Electric (тёплый пол, кондиционирование холод/тепло, горячее водоснабжение),
— моторизованные жалюзи,
— система «умный дом»,
— охранная сигнализация,
— предустановка для зарядки электромобиля,
— гараж и кладовая.

Общественные зоны выводят уровень проживания на новый уровень, сочетая эксклюзивность, комфорт и отдых. На десятом этаже здания расположена элегантная внутренняя общая зона с подогреваемым бассейном и панорамными видами, сауной и полностью оборудованным тренажёрным залом.

Дополнительно комплекс предлагает 3 500 м² открытых пространств, включающих:
— бассейн для взрослых,
— детский бассейн,
— подогреваемый тренировочный бассейн,
— джакузи,
— падел-корт,
— pool bar,
— парковку для электрических велосипедов,
— зону йоги и пилатеса,
— zen-зону,
— просторные озеленённые территории и террасы.

Местонахождение на карте

Кальпе, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Видеообзор многоквартирный жилой дом Allure Calpe — это эксклюзивный городской курорт премиум-класса

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
