Квартира в новостройке Allure Calpe — это эксклюзивный городской курорт премиум-класса

Allure Calpe — это эксклюзивный городской курорт премиум-класса, расположенный в привилегированной части Кальпе, с видами на море и Природный парк Салинас. Проект предлагает роскошные апартаменты с двумя и тремя спальнями, а также впечатляющие пентхаусы. Все апартаменты выполнены в инновационном и устойчивом дизайне и окружены более чем 3 500 м² зелёных зон и высококлассных общественных пространств.
Апартаменты отличаются уникальным интерьерным дизайном:
— напольные покрытия крупного формата (120×120),
— полностью оборудованные встроенные шкафы,
— ванные комнаты с облицовкой формата 120×270 и полной комплектацией сантехники,
— кухни, на сто процентов укомплектованные техникой Miele,
— высокоэффективная климатическая система Mitsubishi Electric (тёплый пол, кондиционирование холод/тепло, горячее водоснабжение),
— моторизованные жалюзи,
— система «умный дом»,
— охранная сигнализация,
— предустановка для зарядки электромобиля,
— гараж и кладовая.
Общественные зоны выводят уровень проживания на новый уровень, сочетая эксклюзивность, комфорт и отдых. На десятом этаже здания расположена элегантная внутренняя общая зона с подогреваемым бассейном и панорамными видами, сауной и полностью оборудованным тренажёрным залом.
Дополнительно комплекс предлагает 3 500 м² открытых пространств, включающих:
— бассейн для взрослых,
— детский бассейн,
— подогреваемый тренировочный бассейн,
— джакузи,
— падел-корт,
— pool bar,
— парковку для электрических велосипедов,
— зону йоги и пилатеса,
— zen-зону,
— просторные озеленённые территории и террасы.