Квартира в новостройке Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"

Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа

Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланка, славится великолепными видами на Средиземное море и очаровательным старым городом на холме, напоминающим Санторини. Здесь находятся исторические достопримечательности, такие как церковь Ла-Маре-де-Деу-дель-Консоль, а также художественные галереи и ремесленные магазины. В Альтее теплый и солнечный климат, гостеприимные местные жители и множество иностранцев – как отдыхающих, так и обосновавшихся в этом районе.

Квартиры в Аликанте находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа, центра города и повседневных удобств, в 1 км от порта, яхт-клуба Альтеи и железнодорожной станции, в 1,2 км от медицинского центра Альтеи, 3 км от Мирадор-риу-Альгар – местной пешеходной тропы, в 4,9 км от поля для гольфа на 18 лунок Альтеа, в 7 км от международной школы AIS Altea, в 8,5 км от большого аквапарка Aqualandia Benidorm, в 9,2 км от центра Бенидорма и всего в 65 км от аэропорта Аликанте.

Проект "Viva Altea Beach", в котором расположены предлагаемые апартаменты, является ориентированным на защиту окружающей среды и имеет рейтинг энергоэффективности класса "А". Проект оснащен солнечными батареями и аэротермической системой.

Внутри этого современного здания есть просторная подземная парковка с возможностью установки станции подзарядки для электромобилей и лифты, ведущие на все этажи. На первом этаже расположены два больших коммерческих помещения.

В проекте представлены квартиры 2 типов. Пентхаусы с 1 спальней состоят из спальни со встроенным шкафом и ванной комнатой с душевой кабиной, туалетом, просторной кухней открытой планировки и обеденной зоной, а также просторной гостиной с большими окнами, выходящими на очень просторную солнечную террасу/балкон.

В квартирах с 2 спальнями на среднем этаже есть 2 большие спальни, обе со встроенными шкафами. В главной спальне есть ванная комната с душевой кабиной, а во второй спальне – душевая кабина. В квартирах имеется кухня открытой планировки с обеденной зоной и просторная гостиная с большими окнами, выходящими на балкон.

Примечание: Все апартаменты оснащены кондиционерами. Возможно подать заявление на получение туристической лицензии. Парковочное место включено в общую стоимость.

ALC-00869