  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Altea
  4. Квартира в новостройке Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"

Квартира в новостройке Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"

Altea, Испания
от
$1,17 млн
;
50
Оставить заявку
ID: 27887
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    Altea

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа

Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланка, славится великолепными видами на Средиземное море и очаровательным старым городом на холме, напоминающим Санторини. Здесь находятся исторические достопримечательности, такие как церковь Ла-Маре-де-Деу-дель-Консоль, а также художественные галереи и ремесленные магазины. В Альтее теплый и солнечный климат, гостеприимные местные жители и множество иностранцев – как отдыхающих, так и обосновавшихся в этом районе.

Квартиры в Аликанте находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа, центра города и повседневных удобств, в 1 км от порта, яхт-клуба Альтеи и железнодорожной станции, в 1,2 км от медицинского центра Альтеи, 3 км от Мирадор-риу-Альгар – местной пешеходной тропы, в 4,9 км от поля для гольфа на 18 лунок Альтеа, в 7 км от международной школы AIS Altea, в 8,5 км от большого аквапарка Aqualandia Benidorm, в 9,2 км от центра Бенидорма и всего в 65 км от аэропорта Аликанте.

Проект "Viva Altea Beach", в котором расположены предлагаемые апартаменты, является ориентированным на защиту окружающей среды и имеет рейтинг энергоэффективности класса "А". Проект оснащен солнечными батареями и аэротермической системой.

Внутри этого современного здания есть просторная подземная парковка с возможностью установки станции подзарядки для электромобилей и лифты, ведущие на все этажи. На первом этаже расположены два больших коммерческих помещения.

В проекте представлены квартиры 2 типов. Пентхаусы с 1 спальней состоят из спальни со встроенным шкафом и ванной комнатой с душевой кабиной, туалетом, просторной кухней открытой планировки и обеденной зоной, а также просторной гостиной с большими окнами, выходящими на очень просторную солнечную террасу/балкон.

В квартирах с 2 спальнями на среднем этаже есть 2 большие спальни, обе со встроенными шкафами. В главной спальне есть ванная комната с душевой кабиной, а во второй спальне – душевая кабина. В квартирах имеется кухня открытой планировки с обеденной зоной и просторная гостиная с большими окнами, выходящими на балкон.

Примечание: Все апартаменты оснащены кондиционерами. Возможно подать заявление на получение туристической лицензии. Парковочное место включено в общую стоимость.


ALC-00869

Местонахождение на карте

Altea, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$314,320
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$289,598
Многоквартирный жилой дом KASIA V
Торревьеха, Испания
от
$389,523
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach"
Малага, Испания
от
$1,40 млн
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$289,598
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"
Altea, Испания
от
$1,17 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$403,789
Год сдачи 2028
Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$324,915
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Rojales, Испания
от
$328,447
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Сьюдад-Кесада Сьюдад-Кесада — это развитая и динамичная урбанизация на побережье Коста-Бланка, отличающаяся интернациональной атмосферой, круглогодичной инфраструктурой и близостью к живописным пляжам Средиземного моря. Район предл…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации