Квартира в новостройке Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами

Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид

Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и удобной близостью к крупным центрам, что делает его привлекательным как для постоянного проживания, так и для отдыха.

От комплекса легко добраться до нескольких ключевых мест: местный супермаркет находится всего в 2,4 км, ближайшая школа — в 3,1 км, центр города Эльче — в 10,2 км, известное поле для гольфа Font del Llop — в 11,5 км, город Аликанте — в 15,7 км, пляжи Санта-Пола — в 22,4 км, а аэропорт Аликанте удобно расположен всего в 23,9 км.

Комплекс состоит из трёх отдельных блоков и включает 60 апартаментов. Каждый блок оборудован подземной парковкой и индивидуальными кладовыми. На территории предусмотрены разнообразные зоны для отдыха и активного досуга: два просторных общих бассейна, джакузи, ухоженные зелёные зоны, коворкинг, площадки для игры в петанк, детская игровая зона и стоянка для велосипедов. Всё это создаёт комфортную и сбалансированную среду для самых разных стилей жизни.

Апартаменты в Монфорте-дель-Сид, Аликанте, имеют жилую площадь от 88 м² до 136 м² с планировками на 2 или 3 спальни и 2 либо 3 ванные комнаты. Квартиры на первом этаже оснащены террасами с двойной ориентацией, а верхние этажи дополнительно располагают частными соляриями. Интерьеры выполнены с высоким качеством отделки: встроенные шкафы, полностью оборудованные ванные комнаты и современные кухни с бытовой техникой входят в стандартную комплектацию. Пространство наполнено светом благодаря большим, грамотно размещённым окнам, которые также обеспечивают естественную вентиляцию круглый год. Каждая квартира оснащена канальной системой кондиционирования с режимами обогрева и охлаждения. Особое внимание в проекте уделено энергоэффективности и биоклиматическим принципам, что позволяет сочетать высокий уровень комфорта с заботой об окружающей среде.

ALC-01071