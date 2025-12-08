  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Дения
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Дении, Испания

Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Показать все Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Дения, Испания
от
$287,860
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 52–112 м²
7 объектов недвижимости 7
Caelus — это первый проект в комплексе Talasa Utopian Village, который на начальном этапе включает 51 квартиру с одной, двумя и тремя спальнями. Здания Talasa Caelus спроектированы как компактные и эффективные объемы, обеспечивающие оптимальную температуру в вашем доме как зимой, так и летом…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
284,291
Квартира 2 комнаты
79.0 – 80.0
337,886 – 452,069
Квартира 3 комнаты
98.0 – 99.0
412,454 – 553,434
Таунхаус
93.0 – 112.0
454,399 – 505,664
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Дения, Испания
от
$266,049
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 63–140 м²
3 объекта недвижимости 3
В Edenia каждый ваш день будет наполнен светом Средиземноморья. Расположенный всего в 200 метрах от пляжа, этот жилой комплекс в Эль-Верхеле позволяет наслаждаться морем в нескольких шагах, вдыхая спокойствие естественной и расслабленной обстановки. Комплекс предлагает дома с 1, 2 и 3 спа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
267,979
Квартира 2 комнаты
95.0
393,812
Квартира 3 комнаты
140.0
487,022
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
