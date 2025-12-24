Жилой комплекс Camporrosso Towers Современный жилой комплекс у моря в Кальпе

Современный жилой комплекс с апартаментами с двумя и тремя спальнями, расположенный в самом центре Кальпе, на первой линии моря, у подножия величественного Пеньон-де-Ифач. Проект переосмысливает концепцию комфортной жизни, объединяя архитектуру, природу и средиземноморский стиль.

Элегантные светлые башни с выразительной современной архитектурой гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Просторные апартаменты с чистыми линиями и панорамными террасами открывают впечатляющие виды на море, лагуну и горы Коста-Бланки, наполняя интерьеры естественным светом.

Каждая деталь продумана для создания атмосферы уюта, спокойствия и высокого качества жизни. Комплекс сочетает в себе эстетику, функциональность и устойчивые решения, предлагая жителям ухоженные зелёные зоны, бассейн, тренажёрный зал, коворкинг-пространство, корты для падел-тенниса, зоны отдыха и общественные пространства для общения и досуга.

Особое внимание уделено концепции wellbeing и активного образа жизни: предусмотрены зоны для калистеники, йоги и пилатеса, pool bar, детские игровые площадки и детский клуб, создающие комфортную среду как для взрослых, так и для семей с детьми.

Это пространство для тех, кто ищет не просто жильё, а сбалансированный образ жизни — в гармонии с природой, архитектурой и собственным ритмом.