  2. Испания
  3. Кальпе
  Жилой комплекс Camporrosso Towers Современный жилой комплекс у моря в Кальпе

Жилой комплекс Camporrosso Towers Современный жилой комплекс у моря в Кальпе

Кальпе, Испания
$492,495
Дата обновления: 03.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    автономное сообщество Валенсия
  • Город
    Кальпе

Характеристики объекта

  • Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    17

О комплексе

Современный жилой комплекс с апартаментами с двумя и тремя спальнями, расположенный в самом центре Кальпе, на первой линии моря, у подножия величественного Пеньон-де-Ифач. Проект переосмысливает концепцию комфортной жизни, объединяя архитектуру, природу и средиземноморский стиль.

Элегантные светлые башни с выразительной современной архитектурой гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Просторные апартаменты с чистыми линиями и панорамными террасами открывают впечатляющие виды на море, лагуну и горы Коста-Бланки, наполняя интерьеры естественным светом.

Каждая деталь продумана для создания атмосферы уюта, спокойствия и высокого качества жизни. Комплекс сочетает в себе эстетику, функциональность и устойчивые решения, предлагая жителям ухоженные зелёные зоны, бассейн, тренажёрный зал, коворкинг-пространство, корты для падел-тенниса, зоны отдыха и общественные пространства для общения и досуга.

Особое внимание уделено концепции wellbeing и активного образа жизни: предусмотрены зоны для калистеники, йоги и пилатеса, pool bar, детские игровые площадки и детский клуб, создающие комфортную среду как для взрослых, так и для семей с детьми.

Это пространство для тех, кто ищет не просто жильё, а сбалансированный образ жизни — в гармонии с природой, архитектурой и собственным ритмом.

Кальпе, Испания
